В Феодосии на набережной умер мужчина: из-за закрытого шлагбаума к нему не смогла подъехать скорая

По словам очевидцев, "скорая" не могла проехать к пациенту из-за шлагбаума. Фото: Иван Макеев

Смерть пожилого мужчины, больного сахарным диабетом, на набережной Феодосии буквально «взорвала» соцсети. К пенсионеру, которому стало плохо с сердцем, не смогла добраться машина скорой помощи. Дорогу ей преградил металлический столбик, ключи от которого находились в расположенном рядом отеле. По словам очевидцев, на поиски ключей ушло слишком много времени, что стало фатальным для мужчины.

- Они с женой пошли гулять. У него заболела область груди, ему стало плохо. Жена посадила мужа на скамеечку, он побледнел. Стала бить по щекам, а люди вызвали скорую. У него был сахарный диабет, поэтому подумали, что впал в кому. Поскольку живут они рядом, возле полиции, жена побежала домой за глюкометром. Когда прибежала, уже стояла скорая, а парень, который делал искусственное дыхание, сказал, что за минуту до прибытия медиков пульс еще прощупывался,- рассказала «КП-Крым» родственница скончавшегося мужчины Валентина.

Мужчина умер на руках у молодой девушки. Ее парень делал искусственное дыхание пенсионеру до прибытия «скорой». Елена уверена, что мужчину можно было спасти, если бы не абсурдность ситуации с ключами.

- На набережной может произойти что угодно. И должен быть свободный въезд. Не можете организовать ключи, ставьте человека, пусть стоит и открывает. Мужчина умер у меня на руках, но мог жить… Было потеряно много времени. 40 минут длились как вечность. Мне очень жаль, - написала девушка в соцсети.

ВОПРОС ПРОЕЗДА ОТРАБОТАН, УВЕРЯЮТ ВЛАСТИ

Тем временем в пресс-службе Минздрава республики сообщили «КП-Крым», что скорая ждала открытия шлагбаума всего две минуты. И когда медики подошли к пациенту, он был уже мертв.

- 3 июля в 19:42 в оперативно-диспетчерский отдел Феодосийской станции Скорой медицинской помощи поступил вызов к мужчине без сознания. Проезд к набережной оказался закрыт шлагбаумом. Время ожидания открытия шлагбаума составило около двух минут. Бригадой СМП констатирована биологическая смерть пациента, - сообщили в Минздраве.

На инцидент с перекрытием проезда на набережную отреагировали и в администрации Феодосии. Там сообщили «КП-Крым», что передача ключей от ограждения в гостиницу «Астория» была согласована, поскольку заведение расположено максимально близко к въезду и работает круглосуточно. А вопрос проезда отработан со всеми экстренными службами.

- Проспект Айвазовского и городская набережная являются пешеходными зонами, въезд для автотранспорта ограничен. На указанную территорию существует несколько проездов, все они перекрыты механическими ограничителями движения. В районе железнодорожного вокзала также установлены ограничители проезда, ключи от которых находятся на ресепшне гостиницы «Астория», которая работает круглосуточно. Диспетчеры всех экстренных служб города при необходимости открытия шлагбаума связываются с гостиницей, администратор которой открывает шлагбаум, - сообщили в ведомстве.

В то же время в администрации заверили, что проанализировали инцидент на набережной, а глава города Андрей Лебедев дал поручение еще раз проработать вопрос проезда экстренных служб и «не допускать необходимости ожидания бригадами открытия шлагбаума».

Тем времнем проверку по факту смерти мужчины на набережной Феодосии организовал Следственный комитет.

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