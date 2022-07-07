В Крыму педофил шесть лет насиловал девочек

Фото: pixabay.com

Суд в Евпатории вынес приговор педофилу, изнасиловавшему нескольких детей. Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, злоумышленником оказался 45-летний местный житель.

С 2015 по 2021 год мужчина неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности четырех несовершеннолетних, угрожая при этом убийством. Правда вскрылась, когда в полицию с заявлением о произошедшем обратились родители одной из потерпевших девочек.

- В кратчайшие сроки благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников полиции была установлена личность обвиняемого и обстоятельства совершенных преступлений. Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства мужчины были изъяты фотографии порнографического характера, - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, фотографии детей мужчина хранил на своем компьютере.

Его обвинили по четырем статьям. Суд приговорил крымчанина к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму 16-летний подросток четыре месяца насиловал с подельниками 9-летнюю девочку

По статье молодому человеку грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет (подробнее)