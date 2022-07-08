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Общество8 июля 2022 9:30

Китаянки будут отбеливать кожу «Крымской розой»: первую партию косметики уже отправили в Поднебесную

Производитель готовит коллаборацию с китайскими блогерами
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Отправке небольшой тестовой партии предшествовала длительная работа по изучению особенностей китайского рынка

Отправке небольшой тестовой партии предшествовала длительная работа по изучению особенностей китайского рынка

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Старейший крымский производитель косметики - компания «Крымская роза» - отправила в Китай первую партию своей продукции. Карточки с товарами уже разместили на китайских маркетплейсах. Ожидается, что наиболее востребованными у китайских женщин будут средства с отбеливающим эффектом – такая продукция традиционно пользуется в Поднебесной большим спросом.

- У китайских женщин свои ритуалы, у них другой стиль жизни. Поэтому, чтобы адаптироваться на китайском рынке, нужно думать, как китаец. Там другое мышление, другое письмо, и другой дизайн, - рассказал «КП-Крым» генеральный директор компании Иван Гладун.

Отправке небольшой тестовой партии предшествовала длительная работа по изучению особенностей китайского рынка. Имидж «страны подделок» вызывает недоверие к отечественному продукту и у самих китайцев, что вынуждает местных женщин искать импортную косметику.

- На китайском рынке у России как раз имидж страны, в которой производятся натуральные продукты. Поэтому и от нашей продукции, которая основана на натуральных компонентах, большие ожидания, - отметил руководитель «Крымской розы».

Правда пока крымская косметика в Китае не доступна к заказу. Из-за новой волны пандемии, объявленной в Поднебесной, товар стоит на таможне. Тем не менее с ней уже можно ознакомится на торговых интернет-площадках. Как только продукцию получит контрагент, будет запущена колаборация с блогерами. При их поддержке начнутся продажи.

Всего у крымскогого предприятия, которое на рынке уже 90 лет, более 200 видов средств по уходу. Все они на основе эфирных масел и натуральных экстрактов.

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