Китаянки будут отбеливать кожу «Крымской розой»: первую партию косметики уже отправили в Поднебесную

Отправке небольшой тестовой партии предшествовала длительная работа по изучению особенностей китайского рынка Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Старейший крымский производитель косметики - компания «Крымская роза» - отправила в Китай первую партию своей продукции. Карточки с товарами уже разместили на китайских маркетплейсах. Ожидается, что наиболее востребованными у китайских женщин будут средства с отбеливающим эффектом – такая продукция традиционно пользуется в Поднебесной большим спросом.

- У китайских женщин свои ритуалы, у них другой стиль жизни. Поэтому, чтобы адаптироваться на китайском рынке, нужно думать, как китаец. Там другое мышление, другое письмо, и другой дизайн, - рассказал «КП-Крым» генеральный директор компании Иван Гладун.

Отправке небольшой тестовой партии предшествовала длительная работа по изучению особенностей китайского рынка. Имидж «страны подделок» вызывает недоверие к отечественному продукту и у самих китайцев, что вынуждает местных женщин искать импортную косметику.

- На китайском рынке у России как раз имидж страны, в которой производятся натуральные продукты. Поэтому и от нашей продукции, которая основана на натуральных компонентах, большие ожидания, - отметил руководитель «Крымской розы».

Правда пока крымская косметика в Китае не доступна к заказу. Из-за новой волны пандемии, объявленной в Поднебесной, товар стоит на таможне. Тем не менее с ней уже можно ознакомится на торговых интернет-площадках. Как только продукцию получит контрагент, будет запущена колаборация с блогерами. При их поддержке начнутся продажи.

Всего у крымскогого предприятия, которое на рынке уже 90 лет, более 200 видов средств по уходу. Все они на основе эфирных масел и натуральных экстрактов.

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