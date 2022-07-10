«Совсем с ума сошли?»: крымчанка в шортах на грани с бельем вызвала споры в соцсетях

Молодая мама выбрала для прогулки с ребенком в Ялте откровенные шорты. Фото: Подслушано Ялта/VK

Крымчанка в откровенных шортах, наполовину скрывающих ягодицы, вызвала бурные споры в соцсетях. Фото девушки выложили в группе «Подслушано Ялта» во «Вконтакте».

На снимке запечатлена молодая женщина в коротких джинсовых шортах, идущая за руку с ребенком. Автор фото, сделанного со спины, нашел такой наряд неприемлемым для улицы.

- Девчата, скоро начне те с голой жопой ходить? Совсем уже с ума посходили? Какой пример подаёте подрастающему поколению? Как так можно? Стыд и срам! В прозрачных стрингах ещё начните ходить! Ну серьезно перебор уже! Задумайтесь, – подписал автор фото.

К снимку пользователи отнеслись неоднозначно. Некоторые женщины отметили, что и сами бы так ходили, «если бы фигура позволяла», другие считают это плохим примером для ее маленького сына.

- Очень даже красиво.

- Я два года назад тоже так ходила, у меня очень любимый муж и на тот момент было четверо детей. Сейчас не хожу так, фигура изменилась после пятых родов и такие шорты будут уже смотреться некрасиво.

- Тут всё неплохо, а вот когда девочки по 100 килограммов так ходят, вот это уже перебор.

- А как на счет психики ребенка, если он будет постоянно видеть полуголую маму?! И откуда маньяки потом берутся.

- Тю, папуасы вообще без бюстгальтера ходят, и ничего! Девчата форму держат, молодцы, ведь красиво. Но вот из-за этой красоты на дорогах мужикам тяжко, шеи сворачивают.

Причем среди обсуждающих не только женщины, но и мужчины. Некоторые представители сильного пола отмечают, что такой наряд действительно может стать сигналом к «действиям» со стороны «горячих» мужчин, поэтому одежду, напоминающую белье, стоит оставить для дома.

- Потом не надо жаловаться, что кто-то пялится, пристаёт, и так далее. Твой внешний вид и даёт повод к действиям, особенно у тех у кого кровь горячая,- написал в комментарии один из мужчин.

- И вообще, почему тогда в нижнем белье нельзя ходить, тоже одежда же.

При это возмущение некоторых пользователей вызвал сам факт фотографирования «исподтишка», а потом выкладывания фото в сеть.

Подобные обуждения на тему приемлемости откровенных нарядов на улицах и в общестенном транспорте Крыма в соцсетях появляются довольно часто. В начале лета пользователи подвергли критике девушку в открытых шортах в маршрутке.

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