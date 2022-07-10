В Крыму легковушка упала со скалы: два человека погибли

Машину в обрыве обнаружили туристы. Фото: МВД по РК

В Симферопольском районе легковой автомобиль сорвался со скалы. Инцидент произошел в районе села Левадки. Как сообщает МВД по республике Крым, «Chevrolet Niva» упала в обрыв еще накануне днем, однако заметили ее в зарослях травы и кустарника только сегодня.

Как выяснилось, в машине находилось трое людей. Двое мужчин погибли на месте, женщине удалось спастись.

- В результате происшествия двое мужчин, 28-ми и 48-ми лет, смертельно травмированы, 46-летняя женщина успела выпрыгнуть из машины, получив травмы, - сообщили в МВД.

46-летней женщине удалось спастись. Фото: МВД по РК

Упавшую в обрыв машину обнаружили туристы. Они и вызвали спецслужбы.

Недалеко от покореженной машины спасатели нашли выпрыгнувшую из нее женщину. У нее травмы ног, сейчас она в больнице.

Все пассажиры легковушки – местные жители. Что стало причиной аварии, выясняют сотрудники полиции. На месте также работает наряд ГИБДД и спасатели.

Что стало причиной аварии выясняют правоохранители. Фото: МВД по РК

Накануне, напомним, в Симферополе прошел сильный дождь. Некоторые районы города подтопило.

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