В Керчи отдыхающие сняли на видео смерч

В Керчи зафиксировали смерч. Фото: Подслушано в Керчи/VK

В акватории Черного моря у берегов Керчи зафиксировали формирование смерча. Атмосферный вихрь до самой земли сняли на видео очевидцы.

Природное явление зафиксировали в районе поселка Героевское. Однако информации о силе вихря не поступало. Стихия не стала крушить постройки и дома. В это время на расположенном рядом пляже было немало людей.

Формирование смерча можно было наблюдать из разных районов города.

И хотя вихрь над морем явление довольно частое, после прошлогоднего потопа в Керчи побаиваются природных катаклизмов.

Отметим, при прохождении воронки над сушей величина вихря в сформировавшемся смерче может достигать от 1,5 до 4 километров.

При этом смерч может быть полностью скрыт стеной дождя или пыли. Такие смерчи особенно опасны, поскольку их могут не увидеть даже опытные метеорологи.

Ранее смерчь в Крыму наблюдали на трассе «Таврида» и нагорном плато Узун-Сырт.

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