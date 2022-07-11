Мужчина впал в кому после нокаута на набережной Алушты

На скандалиста уже завели уголовное дело. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Алуште уличная драка закончилась трагедией - один из ее участников впал в кому. Как рассказали в пресс-службе МВД республики Крым, все случилось на городской набережной.

Летним вечером в центре города собралась компания. Молодые люди распивали спиртное, и между ними произошел конфликт, переросший в драку. Один из парней не рассчитал силу и ударил второго так, что он упал на бетонную плитку и ударился головой.

На видеозаписи с камер наблюдения заметно, что потасовка этим не закончилась - нокаутировавший знакомого скандалист продолжил драку уже с другим мужчиной. На то, что первый пострадавший лежит без сознания, парень, словно не обратил внимания.

Пострадавшего от яростного нокаута мужчину доставили в больницу с телесными повреждениями, а драчуна задержали по горячим следам. Нападавшим оказался ранее судимый 23-летний житель Алушты, который признался в содеянном.

В отношении вспыльчивого крымчанина завели уголовное дело по первой части статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В пресс-службе республиканской полиции отметили, что значительная часть подобных преступлений происходит именно на почве распития спиртного и призвали крымчан и гостей полуострова воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя.

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