В Судаке трое парней избили военного за символику с буквой «Z» на одежде

На военного набросились сразу трое молодых людей, которым "не понравилась" российская символика на одежде Фото: Александр КОЦ

В Судаке трое молодых людей избили военнослужащего за одежду с символикой в виде буквы «Z». Об этом сообщил вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев в своем Telegram-канале со ссылкой на подписчика.

Как депутату рассказал один из местных жителей, военнослужащие приехали в санаторий на лечение и вышли на прогулку в гражданской одежде с буквой «Z». Именно это и не понравилось нападавшим, которых было трое. Одного из солдат сильно избили.

Информацию о нападении на военнослужащего подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков.

- Избиение. Срочник. Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой, - написал Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Подробности избиения российского военного рассказал крымский общественник и блогер Александр Талипов. Как он отметил в своем Telegram-канале, всем троим нападавшим на вид было около 20 лет, а один из них, судя по телосложению, занимается единоборствами.

Преследовали военного хулиганы от причала номер 202 «Бригантина» до второго КПП Военного Санатория, выкрикивая украинские националистические лозунги.

- Когда военный к ним начал подходить, они одновременно втроем начали его бить, пока он не упал. Более всего усердствовал боксер, - подчеркнул Александр Талипов.

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