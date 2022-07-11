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Происшествия11 июля 2022 15:36

В Судаке трое парней избили военного за символику с буквой «Z» на одежде

Военнослужащий приехал на лечение в санаторий
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
На военного набросились сразу трое молодых людей, которым "не понравилась" российская символика на одежде

На военного набросились сразу трое молодых людей, которым "не понравилась" российская символика на одежде

Фото: Александр КОЦ

В Судаке трое молодых людей избили военнослужащего за одежду с символикой в виде буквы «Z». Об этом сообщил вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев в своем Telegram-канале со ссылкой на подписчика.

Как депутату рассказал один из местных жителей, военнослужащие приехали в санаторий на лечение и вышли на прогулку в гражданской одежде с буквой «Z». Именно это и не понравилось нападавшим, которых было трое. Одного из солдат сильно избили.

Информацию о нападении на военнослужащего подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков.

- Избиение. Срочник. Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой, - написал Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Подробности избиения российского военного рассказал крымский общественник и блогер Александр Талипов. Как он отметил в своем Telegram-канале, всем троим нападавшим на вид было около 20 лет, а один из них, судя по телосложению, занимается единоборствами.

Преследовали военного хулиганы от причала номер 202 «Бригантина» до второго КПП Военного Санатория, выкрикивая украинские националистические лозунги.

- Когда военный к ним начал подходить, они одновременно втроем начали его бить, пока он не упал. Более всего усердствовал боксер, - подчеркнул Александр Талипов.

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