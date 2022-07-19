ФСБ пресекла незаконное строительство на территории Усть-Бельбекского могильника под Севастополем

Фото: sev.gov.ru

ФСБ пресекла незаконный строительные работы на территории Усть-Бельбекского могильника под Севастополем. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу-герою, нарушителю грозит реальный срок.

36-летний мужчина заключил с договор с подрядной организацией на возведение объекта капитального строительства в границах объекта культурного наследия «Могильник Усть-Бельбекский» (Бельбек-4), который расположен в поселке Любимовка.

- УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю [была] пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который подозревается в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России, включенных в единый государственный реестр ОКН, - говорится в сообщении.

Согласно сведениям Государственного музея заповедника «Херсонес Таврический», стоимость работ по сохранению объекта археологического наследия и объем причиненного ущерба бюджету Российской Федерации составил 5,1 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело. Теперь нарушителю грозит до трех лет колонии.

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