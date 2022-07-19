В Крыму мотопатруль устроил погоню за пьяным байкером

Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по Республике Крым

В Симферопольском районе мотопатруль ДПС после погони задержал нетрезвого водителя мотоцикла, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Инспекторы мотопатруля на автодороге Дубки-Левадки обратили внимание на странную манеру вождения мотоциклиста. Сотрудник полиции подал сигнал об остановке, однако водитель мотоцикла, проигнорировав требования инспектора, продолжил движение, - говорится в сообщении.

Задержанным оказался 23-летний местный житель. Помимо прочего, у парня не оказалось прав на вождение транспортных средств категории «А».

Теперь молодому человек грозит 30 тысяч рублей штрафа за отказ сдать тест на алкоголь, от 500 до 800 тысяч рублей штрафа за невыполнение требования об остановке, а также до 15 тысяч рублей штрафа за управление транспортным средством без соответствующих прав. Мотоцикл был изъят и помещен на штрафстоянку.

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