Погода на август 2022 в Крыму: «африканская» жара расплавит асфальт

Средний показатель августа для Крыма – это 28-29 градусов тепла Фото: Александра Тимощенко

Больше, чем половина лета, уже позади. Жаркие деньки пролетели за считанные секунды. В Был период сильных дождей, топило дома и смывало целые поселки. Но синоптики успокаивают: в конце лета ситуация немного улучшится. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на август в Крыму 2022.

В августе на полуостров придет настоящая знойная жара с максимально высокими отметками температуры. В последний месяц лета столбики термометра будут подниматься до 34 - 36 градусов выше нуля! Почти все тридцать дней на территории полуострова не будет никаких осадков, только палящее солнце днем и очень теплые ночи. После захода солнца вечером температура будет снижаться до 23-25 градусов тепла.

Последние две недели лета, по словам синоптиков Крымского гидрометцентра, будут самыми комфортными по температуре, поэтому многие туристы и предпочитают отдых на полуострове в конце лета или во время бархатного сезона.

Так, все это время будет стоять высокая влажность, а море будет теплым, поэтому в ближайший месяц прохлады можно даже не ждать.

Средний показатель августа для Крыма – это 28-29 градусов тепла. А самые жаркие дни будут стоять, по традиции, на южном берегу полуострова. В окрестностях этой части республики весь август температура воздуха точно не опустится ниже отметки в 27 градусов.

МОРСКАЯ ВОДА

Температура воды в Ялте, Алуште, Евпатории и Феодосии в августе составит около 25 градусов, в Севастополе и Черноморском - 23-24, а в Керченском проливе и Азовском море будет самая теплая вода - она прогреется до 27 градусов.

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