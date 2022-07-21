ФСБ поймала двух крымчан, планировавших торговать коноплей на границе Крыма

Двое мужчин 37 и 36 лет купили 1,2 килограмма конопли для того, чтобы продать ее на территории полуострова Фото: "КП" Архив

Сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух крымчан, которые планировали торговать коноплей на границе полуострова, сообщили в пресс-службе спецслужбы.

Так, двое мужчин 37 и 36 лет купили 1,2 килограмма конопли для того, чтобы продать ее на территории полуострова. Предприимчивые крымчане перевезли наркотик прямо к государственной границе на севере Крыма, но осуществить задуманное так и не получилось. Там же их задержали сотрудники ФСБ, а все спрятанные в машине пакеты с коноплей изъяли.

У крымчан нашли купили 1,2 килограмма конопли. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю

По месту жительства у мужчин также нашли другие части наркосодержащих растений. Сейчас специалисты устанавливают их вид и размер.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю

- Следственным отделом УФСБ в отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические вещества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), - отметили в пресс-службе.

Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ «накрыла» подпольную нарколабораторию в Севастополе

Стоимость изъятых веществ на «черном рынке» превышает 15 миллионов рублей (подробнее)

ФСБ задержала севастопольца с крупной партией наркотиков

Парню грозит до двадцати лет тюрьмы (подробнее)