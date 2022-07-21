Вылетел с дороги и добрался до Якутии: крымчанин, на спор отправившийся в Магадан, встретил попутчика из США

С американцем Чарли наш герой познакомился под Красноярском, когда помогал мужчине чинить его байк. Фото: Антон Юрков\VK

Житель Судака Антон Юрков, который в начале июня на спор отправился на старом мотоцикле «Иж» в Магадан, добрался до Якутии. Примечательно, что до конечной точки 42-летний крымчанин поедет не один - к нему присоединился байкер из Америки.

Напомним, удивительную историю 42-летнего автомеханика «Комсомолка» уже рассказывала ранее. Антон Юрков исполнил мечту каждого уважающего себя байкера и отправился на двух колесах через всю страну. Авантюра родилась после спора с другом. В качестве средства передвижения при этом мужчина выбрал достаточно необычный экземпляр - старенький мотоцикл «Иж Юпитер» 1989 года выпуска. Поездка не была спонтанной, к ней Антон готовился целый год, ведь на кону стоит не только честь, но и загадочный приз. Предмет спора, однако, Антон пока не раскрывает - таков устав пари.

Автомеханик из Судака проехал уже 10 тысяч километров. Фото: Антон Юрков\VK

АМЕРИКАНЕЦ РЕШИЛ ЕХАТЬ В МАГАДАН

Познакомился с американцем Чарльзом Антон на одном из пит-стопов под Краснодаром. У забугорного путешественника сломался байк, и крымчанин вызвался ему помочь. Мужчины подружились, несмотря на языковой барьер - Чарльз ни слова не понимает по-русски, а Антон учил английский еще в школе.

Благодаря новому другу Антон знатно подтянул английский. Фото: Антон Юрков\VK

Чарли, как и Антон, решил познать дух свободы на байке в одиночестве. На своем кастомном Harley-Davidson мужчина отправился в кругосветку. После встречи с нашим героем американец был под впечатлением - впервые за всю дорогу с ним разговаривали хоть и на ломаном, но английском.

Мужчины провели в одной компании вечер - Антон помог Чарльзу починить байк, и отправился дальше. Уже потом от знакомых крымчанин узнал, что американец так проникся общением с Антоном, что даже захотел поехать с ним в Магадан.

- Чарли рассказывает, что очень хотел доехать до Магадана, но его друг не смог прилететь из Америки в Россию, чтобы составить ему компанию. А в Красноярске, когда я чинил ему стартер , он услышал, что именно туда я и еду, - рассказал Антон Юрков.

Чарли вызвался сопровождать Антона в поездке до самого Магадана. Фото: Антон Юрков\VK

Во время первой встречи мужчины не успели обменяться телефонами и их пути разошлись. Судьба, однако, оказалась благосклонна к американцу - он встретил Антона по пути в Читу, поэтому теперь до конечной точки наш герой поедет не один.

- Благодаря Чарли, я вспомнил почти весь курс английского языка в школе. Конечно, не так все просто, но мы друг друга понимаем, - подчеркнул наш герой.

Ранее автомеханик рассказывал «Комсомолке», что по английскому языку в школе у него была пятерка, но необходимости в английской речи после школы у мужчины не возникало. Знания, тем не менее, пригодились спустя десятки лет.

История знакомства с американцем потрясла подписчиков Антона Юркова в соцсетях. Как отмечают наблюдатели за приключениями крымского мотоциклиста, дружба важнее политики.

- Даешь дружбу народов! Удачи, мужики, - пишут Антону подписчики.

НЕПРИЯТНОСТИ НА ТРАССЕ

В Забайкалье мотопутешествие Антона и его нового друга омрачилось мелким ДТП. На неровном участке крымчанин наехал на кочку и вылетел с дороги. К счастью, все обошлось небольшими поломками, который автомеханик смог устранить самостоятельно.

В Забайкалье Антон попал в небольшую аварию. Фото: Антон Юрков\VK

- Все нормально, только запчасти и инструмент по всей обочине час собирали. В дороге и такое бывает, я пока в паре с Чарли еду, особо не останавливаюсь по мелочам, - подчеркнул Антон Юрков.

Крымчанин отметил важность мотоэкипировки в поездках - именно благодаря ей мужчина не пострадал.

Небольшие неудачи не расстраивают крымчанина - в дороге всякое случается. Фото: Антон Юрков\VK

МАГАДАН МАЯЧИТ ЗА ГОРИЗОНТОМ

На данный момент Антон уже проехал 10 тысяч километров. До Магадана осталось чуть более 2 тыс. км, а вдвоем, без сомнения, ехать веселей. За километрами крымчанин не гонится - для него гораздо важнее впечатления, ведь в таком путешествии Антон Юрков не был еще ни разу в жизни. Не расстраивают мужчину и мелкие неприятности.

- Это ничто по сравнению с теми эмоциями, которые я получаю от путешествия, - заключил крымчанин.

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