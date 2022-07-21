Жительница Запорожья приехала в Крым без денег и документов, чтобы спасти новорожденного сына

В Крым девушку привезли на "скорой" - нужно было срочно спасать еще не родившегося малыша. Фото: Юрий Обозенко\VK

Жительница Запорожской области оказалась в детской клинической больнице Симферополя без денег и документов, пытаясь спасти своего новорожденного сына.

Ирине 22 года. Еще когда девушка была беременна, выяснилось, что у ее будущего ребенка тяжелое заболевание. В родном Энергодаре помочь девушке бы не смогли из-за отсутствия квалифицированных специалистов, поэтому Ирину в срочном порядке доставили в детскую клиническую больницу Симферополя.

Как КП-Крым рассказала сама девушка, в Крым она приехала на карете скорой помощи незадолго до родов. Малыш, которого девушка назвала Артемом, появился на свет 3 июля с врожденным пороком сердца. Ему требовалась срочная операция.

У Ирины с собой не было ничего - ни документов, ни денег, ни телефона. Просить помощи девушка стеснялась, поэтому соседка молодой мамы по палате Лидия решила обратиться к крымскому волонтеру Юрию Обозенко. Запросы уроженки Запорожья были скромными - памперсы, средства личной гигиены и детское питание.

ПОМОГЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА СУТКИ

Призыв о помощи Юрий разместил в своих социальных сетях и на него сразу же откликнулись неравнодушные крымчане. За сутки для девушки собрали все необходимые вещи и небольшую сумму денег.

- Ирина хорошая девушка, очень скромная. Я ей объяснил, что не стоит бояться, и что очень много людей переживает за нее, и готовы помочь и поддержать, - подчеркнул крымский волонтер.

СЕМЬЯ - В ЗАПОРОЖЬЕ

Молодая мама с радостью приняла помощь крымчан. Как Ирина рассказала «Комсомолке», она благодарна неравнодушным жителям полуострова, которые не оставляют ее в беде.

Все необходимое для ребенка на первое время неравнодушные крымчане собрали за сутки. Фото: Юрий Обозенко\VK

Сынишке Ирины накануне уже сделали первую операцию на сердце, а вторая малышу понадобится только через 7-8 месяцев. Артема обещают выписать через неделю-две.

Ирина рассчитывает, что к моменту второй операции сынишки ситуация на родной земле нормализуется и помочь Артему смогут такие же опытные врачи, как в Крыму, но уже в Запорожье.

- Очень хочется добраться до дома. Там у меня семья, там родина и вся жизнь, - рассказывает Ирина.

НЕТ ДАЖЕ ПАСПОРТА

Усложняется ситуация тем, что у девушки нет документов, поэтому даже с дорогой домой у нее могут возникнуть проблемы.

В феврале Ирина вышла замуж и подала документы на смену фамилии. Новый паспорт девушка из-за сложившейся ситуации так и не успела забрать, и на руках у нее осталась лишь ксерокопия старого документа. Именно с ксерокопией Ирина и уехала в Крым, чтобы спасти жизнь своему ребенку.

- Пока приходится без паспорта. А украинский паспорт, который мне сделали, фактически утратил свою силу - в Энергодаре все уже делают российские паспорта. Поэтому мне тоже нужно его сделать, ведь без документов я не смогу вернуться домой - даже на автобус нас с Артемом не пустят, - сокрушается Ирина, - Пока я в больнице, я не могу заниматься документами. Города я не знаю, и куда обращаться - тоже.

На данный момент Ирина думает только о здоровье своего сына, но после выписки девушке попросту негде будет остановиться - в Крыму у нее нет ни друзей, ни знакомых.

- Я не оставляю ее. Мы люди и мы должны помогать друг другу. Спасибо всем, кто передал помощь. Самое главное, чтобы малыш был здоров, - отметил Юрий Обозенко.

В пресс-службе крымского Минздрава КП-Крым сообщили, что вопросы документов и социальной помощи - компетенция других органов. Информацию о том, как девушку доставили в Крым без документов, пообещали уточнить позже.

Оказать посильную помощь уроженке освобожденного Запорожья можно через волонтера Юрия Обозенко.

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