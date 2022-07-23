В Крыму и Севастополе зафиксировали 70 новых случаев коронавируса

В Крыму и Севастополе реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив КП

Пандемия коронавируса на Крымском полуострове поубавила прыти, но все же дает о себе знать. Прижилась зараза в юге! По душе ей видимо здешний климат и местные пейзажи!

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Статистика по РК. Фото: Министерство здравоохранения Крыма

- За 22 июля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 53 случая новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе Минздрава РК, отметив, что всего за все время пандемии 184 710 положительных на COVID-19.

В ведомстве подчеркнули, что за минувшие сутки медики были вынуждены госпитализировать 11 пациентов, общее количество тех, кому потребовалось стационарное лечение 59 243 мужчин и женщин.

Домой из больниц за сутки выписали 43 выздоровевших, общее количество победивших ковид - 177 416 человек.

К сожалению, есть один летальных исход. Всего опасная хворь лишила жизни 5358 мужчин и женщин.

СЕВАСТОПОЛЬ

По городу-герою Севастополю следующая статистика: зарегистрированы 17 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 62 года.

Всего за последние сутки в ковидные стационары госпитализировали 3 человек, и столько же выписали.

- На данный момент в больницах находится 54 пациента, из них 21 - с подтвержденным COVID-19, - сообщили в пресс-службе правительства города федерального значения Севастополя, отметив, что в общей сложности в городских больницах развернуто 80 коек для лечения пациентов с ковидом и подозрением на него.

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