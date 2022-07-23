В Севастополе эвакуировали 88 человек и успешно уничтожили 2 авиабомбы военных лет

Бомбы вывезли подальше от жилых домов и взорвали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

В городе-герое Севастополе за один день сумели свести на нет две чрезвычайных ситуации.

- 22 июля в разных районах города сотрудники специального отряда обнаружили два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.

В поселке Дергачи по улице 1-я Беговая нашли немецкую авиабомбу – SC-250, а вблизи переулка Коробейников Нахимовского городского округа обнаружили советскую ФАБ-100.

Проржавевшие снаряды несли в себе смертельную угрозу, ведь они лежали совсем рядом с частными сектором и многоквартирными домами.

К счастью, эксперты установили, что состояние и типы взрывателей позволяют вывезти бомбы на спецполигон, чтобы там и подорвать.

- Местность оцепили, автомобильное движение на окрестных дорогах приостановили. Мониторинг обстановки с воздуха специалисты МЧС России вели с помощью беспилотных летательных аппаратов, - рассказали в ведомстве.

Местных жителей, чтобы не рисковать их жизнями и здоровьем, как говорится от греха подальше, посадили в автобусы и доставили в пункты временного размещения – кинотеатры «Севастополь» и «Моряк».

- Всего были эвакуированы 41 человек, в том числе 8 детей – жители поселка Дергачи, а также 47 человек, в том числе 12 детей из окрестностей переулка Коробейников, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Подрыв боеприпасов на спецполигоне. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

Авиабомбы вывезли на спецполигон, где и уничтожили. Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.

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