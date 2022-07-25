«Я семейный человек, мне обидно»: изображения Мисс-Крым-2015 появились в польском фильме «Эскортницы»

Анна Сапега в 2015 году победила в конкурсе красоты "Мисс Крым", но делом своей жизни считает косметологию, а не моделинг Фото: Ирина ГЕРЦ

Победительница конкурса красоты «Мисс Крым»-2015 Анна Сапега оказалась вовлечена в неприятный инцидент с польским фильмом «Эскортницы». Драма, наделавшая много шума и в России, и за рубежом, вышла в мае нынешнего года. Она рассказывает о жизни элитной проститутки, отправившейся на «заработки» к арабским шейхам. Для этого ей была нужна компания «подруг». Коллег ночная бабочка выбирала из числа моделей и победительниц конкурсов красоты. Анна никогда не занималась эскортом и не имела к творению польского режиссера никакого отношения. Однако ее фото появились в фильме. Согласия на это девушка не давала, а о своей «роли» в кино красавица узнала случайно. О том, как такое могло произойти, «КП-Крым» рассказала сама Анна Сапега.

ИЗОБРАЗИЛИ В КУПАЛЬНИКЕ И КОРОНЕ

Снимки крымчанки в фильме появляются в момент, когда героини фильма листают портфолио девушек в Интернете. На этих фото Анна изображена в купальнике и в короне.

Фотографии девушки появляются в фильме не в самом приятном ключе. Фото: скриншот из фильма "Эскортницы"

Уроженка Симферополя достаточно известна в Крыму. В 2014 году она стала «Красой Крыма», а годом позже завоевала титул «Мисс Крым». Позже девушка представляла полуостров на многочисленных международных конкурсах, где также завоевывала призовые места.

Снимки девушки в купальнике были частью конкурса красоты. Фото: Анна Сапега\VK

Участие в конкурсах красоты открыло для Анны путь в модельный бизнес, но реализовать себя 25-летняя девушка решила в другой сфере - косметологии. Любимым делом она занимается уже 6 лет, и вместе с мужем-стоматологом владеет в Симферополе частной клиникой.

О своем «появлении» в фильме «Эскортницы» Анна узнала от знакомых - сразу несколько человек скинули ей скриншоты. После этого крымчанка посмотрела «шедевр» польского кинематографа и пришла в ужас. По словам девушки, там показана очень «грязная» сторона жизни и быть частью этого фильма добровольно она ни за что бы не согласилась.

Косметологией девушка занимается уже шесть лет и вместе с мужем владеет клиникой. Фото: Анна Сапега\VK

- Я очень семейный человек, и мне это обидно. И если у других девушек там по одной фотографии, то у меня их взято сразу три. Причем именно на моих фото героини сделали акцент: «Хорошая девушка, хорошо себя подает». Надо брать, говорят герои фильма, - сокрушается Анна Сапега.

ФОТОГРАФ ВЫЛОЖИЛА СНИМКИ НА СТОКОВЫЙ САЙТ

Стоит отметить, что фото, которые появились в фильме - не соцсетей. Это профессиональные снимки с конкурсов «Мисс Крым» и «Краса Крыма». Примечательно, что они проходили довольно давно - еще в 2014 и 2015 годах. Тогда Анне было 18-19 лет.

Сделала их известный в Крыму фотограф, чьего имени Анна раскрывать не хочет.

Оказалось, что не спросив разрешения модели, фотограф выставила снимки на стоковый сайт, где их, вероятнее всего, и купили создатели фильма.

- Я с ней связывалась, она признала, что продает снимки, и что это якобы нормально, тем более, если фото были сделаны во время конкурса. Аргументировала это тем, что конкурс ей не платил и поэтому она так зарабатывает на снимках, - подчеркнула крымчанка.

Денег за фотографии с конкурса красоты Анна не получала, но фотограф стала продавать их без ее ведома. Фото: Анна Сапега\VK

Примечательно, что сама Анна за данные снимки денег не получала. С фотографом при этом девушка неоднократно работала и на коммерческой основе, но в таких случаях проблем не возникало.

- Как мне сказала фотограф, она тоже удивилась сложившейся ситуации. Когда она выставляла мои снимки на продажу, существовал определенный договор фотографа с заказчиками, в котором прописано, что заказчик не может использовать фото в формате, порочащем честь и достоинство модели, - подчеркнула Анна.

Пыталась Анна Сапега связаться и с создателями фильма - продюсерами, режиссерами, кинокомпанией, но ответа не получила. Поэтому девушка уже обратилась к юристам и надеется, что ей помогут разрешить сложившуюся ситуацию.

- Я понимаю, что эти снимки из фильма уже не убрать - он вышел и в кинотеатрах, и на всех платформах. Но это нарушение моих прав! Полагаю, что мне должны выплатить компенсацию, - уверена Анна Сапега.

Крымская красавица хочет разобраться в ситуации, чтобы подобное не повторилось с другими девушками. Как отмечает Анна, из-за этой истории у нее не возникло особых проблем.

- У меня адекватная семья, адекватный муж, который знает про меня все. А если бы я была какой-то девочкой, у которой строгий папа? Что это такое, дочь в таком вот фильме? И мне бы не поверили, и просто загнобили бы меня, - отметила крымская красавица.

ФОТО НА БИЛБОРДАХ И НА ЭСКОРТ-САЙТАХ

Это уже не первый раз, когда снимки Анны публикуются без ее ведома. Иногда девушка видит свое лицо на уличных билбордах и на разных сайтах. За эти фотографии Анна тоже не получает ни копейки. Но эти снимки не порочили ее честь. Поэтому Анне было все равно. Хотя и там без неприятных ситуаций не обходилось.

- В прошлом году один сайт эскорт-услуг выставлял мое фото, тоже с конкурса красоты, где я в короне. Узнала я об этом случайно - тоже сообщили знакомые. Они тогда связались с этим сайтом под видом клиентов и им там ответили, что такая девушка сейчас не работает, но предложили других. После общения юристов с администрацией данного сайта, фото были удалены и принесены извинения , - рассказывает Анна.

Снимки конкурса спустя 7 лет появились в польском фильме про эскортниц. Фото: Анна Сапега\VK

НЕ ХОЧЕТ СУДИТЬСЯ

В конкурсах красоты и коммерческих съемках Анна не участвует уже достаточно давно, а все свое время посвящает любимой работе и семье - у девушки с супругом подрастает сынишка.

Как отмечает крымская красавица, судебных разбирательств с фотографом она не хочет, да и в профессиональных качествах женщины не сомневается.

- Может быть, она действительно не видела, кому продает снимки. Но договора я не видела, а аргумент, что это было давно, меня не устраивает. Эти фото за восемь лет использовали очень часто, и я ведь даже не все случаи знаю. Может быть, мои фотографии до сих пор на каких-то агентствах эскорт-услуг размещены, просто этого не знаю, - заключила девушка.

В конкурсах красоты девушка не участвует уже давно - она дипломированный косметолог и предпочитает заниматься любимым делом. Фото: Анна Сапега\VK

По словам Анны, фотограф пообещала удалить все снимки с участием девушки, а как будет развиваться ситуация в дальнейшем - подскажет юрист.

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