Страсти по Киркорову: православные и казаки требуют отменить концерт короля поп-музыки в Крыму

Православную общественность задели танцы Киркорова на кресте Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рискует остаться без концертов в Крыму. Православная общественность и казачье общество требуют отменить его выступления в Ялте и Феодосии. Как рассказал «КП-Крым» председатель «Союза православных граждан Тавриды» Сергей Иванов, за несколько дней в храмах республики прихожане собрали сотни подписей с требованием не допустить в Крыму шоу артиста, танцующего на святом кресте под песню «Мария Магдалена». Обращение уже направили главе республики и министру культуры Крыма.

- Православная общественность Крыма глубоко возмущена подобными действиями этого артиста и решительно возражает против организации и проведения концертов Киркорова, а также убедительно просит предпринять все возможные меры по отмене всех запланированных концертов этого артиста на территории Святой Крымской земли, обагренной кровью святых мучеников, - говорится в письме православной организации к руководству Крыма.

Еще одно обращение, на этот раз к митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю, направили ялтинские казаки. Атаман казачьего общества «Станица Донская» Игорь Ходько просит Владыку содействовать отмене концерта Киркорова в Ялте, проведение которого запланировано как раз накануне православного праздника – Дня Крещения Руси.

- Мы, православные казаки станичного казачьего общества «Станица Донская», хранители многовековых традиций и христианских ценностей, крайне возмущены тем, что такой концерт планируется 27 июля провести в Ялте накануне великого торжества православия – Крещения святой Руси и дня памяти равноапостольного великого князя Владимира, который принял святое Крещение в Херсонесе. Просим ваше высокопреосвященство приложить все усилия и весь потенциал Симферопольской и Крымской митрополии для отмены проведения этого концерта и иных подобных мероприятий антихристианского характера, - заявили казаки.

Как стало известно «КП-Крым», рассмотреть обращение в Крымской епархии планируют на собрании уже завтра.

После скандала певец изменил номер к песне "Мария Магдалена" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, скандальный номер к песне «Мария Магдалена», во время которого Филипп Киркоров прошелся по декорации в виде огромного светящегося креста с «распятой» внутри актрисой, был впервые исполнен во время юбилейного концерта певца в Кремлевском дворце в мае. И несмотря на то, что постановка была изменена, а сам артист заявил, что не хотел задеть чувства верующих, под напором общественности его концерты были отменены в Ставрополе, Пятигорске и Майкопе.

В то же время, Филипп Киркоров учел резонанс, и на концерте в Сочи, вместо плясок на кресте встал на колени перед публикой и перекрестился несколько раз. При этом у себя в социальной сети певец отметил, что билеты на его концерт в «Фестивальный» были раскуплены еще до начала тура, а сам он «вышел из того возраста, когда переживаешь, что о тебе думают другие».

После концерта в Сочи артист записал видео, в котором пригласил на свои концерты в Крыму раненых участников спецоперации, проходящих реабилитацию в здравницах полуострова.

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