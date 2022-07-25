В полку туристов прибыло: в Крыму встретили 5-миллионного пассажира поезда «Таврия»

Семья Васильевых решила изменить традиции и предпочесть автомобилю поезд Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму встретили пятимиллионного пассажира поезда «Таврия». Им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Васильев.

Мужчина вместе с женой и двумя детьми сели в поезд №28 в Мичуринске накануне днем. 25 июля они прибыли в Симферополь.

Как сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», проводить свой отпуск семья будет в Алуште. Туда и отправились туристы специальным трансфером прямо с вокзала.

Из Симферополя юбилейные пассажиры отправились на отдых в Алушту Фото: Виталий ПАРУБОВ

Тамбовчане рассказали, что в Крыму уже в четвертый раз. Правда, раньше добирались на полуостров на автомобиле. В этом году решили изменить традиции и отправиться в Крым на поезде. Кстати, для младшей дочери семейства эта поездка по железной дороге стала первой в жизни.

В Симферополе юбилейных пассажиров торжественно встречали представители перевозчика, а также министерства курортов и туризма республики. Гостям вручили сертификат, который дает право на бесплатную поездку на четверых в Крым и обратно в следующем году. Не обошлось и без памятных подарков.

Главе семьи как юбилейному пассажиру вручили сертификат на бесплатную поездку в Крым в следующем году Фото: Виталий ПАРУБОВ

Как рассказал генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, юбилейного пассажира определили после выгрузки данных по отправлению: сначала система выдала поезд, потом станцию, на которой зашел счастливый обладатель сертификата.

По словам вице-премьера Крыма Ирины Кивико, работа по увеличению поездов в Крым дала свои результаты. Сейчас в республике наблюдают рост количества пассажиров, пребывающих железнодорожным транспортом.

Семью Васильевых в Крыму встречали с цветами и памятными подарками Фото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, авиасообщение с Крымом закрыто с конца февраля. При этом ограничения на полеты в аэропорт «Симферополь» продлеваются почти каждую неделю. 22 июля Росавиация продлила запрет уже в 25 раз. Он будет действовать минимум до 30 июля.

Из-за большого спроса количество поездов в Крым этим летом постоянно увеличивают Фото: Виталий ПАРУБОВ

Из-за большого спроса на поезда, следующие в Крым, количество железнодорожных составов, курсирующих на полуостров, постоянно увеличивают. Кроме того, на днях компания-перевозчик добавила в продажу почти 10 тысяч дополнительных билетов в Крым в двухэтажные купейные вагоны поезда Москва-Феодосия.

В составе поезда "Таврия" также двухэтажный вагон с символикой "Артека" Фото: Виталий ПАРУБОВ

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