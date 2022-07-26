Паром «Лаврентий» с Керченской переправы будет возить пассажиров в Мариуполь

На линии Ейск-Мариуполь будт работать паром с Керченской переправы Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паром «Лаврентий» с Керченской переправы выйдет на линию «Ейск-Мариуполь». В августе ее планирует запустить на регулярной основе ООО «Оборонлогистика», котора входит в структуру Минобороны. В компании сообщили, что в пунктах назначения сейчас создается вся необходимая инфраструктура для обслуживания парома. Пока же идет подготовка к формированию первой грузовой партии.

- На первом этапе на линию выйдет автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» 2010 года постройки. Ранее судно было задействовано на Керченской паромной переправе. Паром «Лаврентий» может перевозить до 700 тонн грузов, в том числе до 20 евро фур и 136 пассажиров. Развивает скорость до 12 узлов, - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что время парома в пути от одного порта до другого составит 4 часа. Первоначально предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки.

Работа линии ориентирована на гражданские грузы и коммерческих отправителей, которые участвуют в восстановлении инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса. Со своей стороны, предприятия ДНР и ЛНР заинтересованы в отправке своей продукции в Россию.

Керченская паромная переправа прекратила работу два года назад. Последний рейс паром выполнил 28 сентября 2020 года. После открытия Крымского моста спрос на перевозки переправой резкой упал, и в 2019-2020 годах автопассажирские паромы не выполнили ни одного рейса.

Керченская переправа существовала с 1954 года и была стратегическим объектом.

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