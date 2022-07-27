«Не хожу к стоматологам»: 78-летний крымчанин поднимает зубами по 80 кило железа

Генрих Лейтнер на сцене сельского клуба. Фото: simfmo.rk.gov

Визгливый звук бормашины в кабинете стоматолога кого хочешь доведет до полуобморочного состояния. А вот жителю села Родниковое Симферопольского района, которому на следующий год стукнет 80 лет, страх перед зубными врачами незнаком. Генрих Лейтнер мало того, что игнорирует стоматологов, как, впрочем, и других врачей, но вдобавок еще и тягает зубами железные гири.

- Во время Крымской весны в переломном 2014 году хотел записаться в ополченцы, не прочь был и повоевать на Донбассе, но в военкомате отказали, сославшись на мой преклонный возраст. Куда я только не обращался, даже к Главе Республики Крыма, но без толку, - рассказал КП-Крым спортсмен-экстремал.

Но крымчанин не из тех, кто сдается - как-то увидел по телевизору, как дагестанский старожил зубами буксирует железнодорожный локомотив, и решил, что тоже может наловчиться делать не менее эффектные вещи - для саморазвития, включая физического, возраст не помеха!

Для начала привязал матерчатую салфетку за ручку 16-килограммовой гири, ухватил зубами и стал метать на дальность. Железяка как миленькая отлетала на 8-10 метров.

Экстремал поднимает тяжелые гири зубами. Фото: simfmo.rk.gov

Пределу совершенства нет!

За несколько лет Генрих Лейтнер наработал целую программу. Выполняя самый легкий трюк, экстремал поднимает 16-килограммовую гирю. Хватается зубами за ленту, которой обмотана ее ручка, встает во весь рост, и раскачивает «железяку» туда-сюда, и так 50 раз! То же проделывает с весом в 24 кг. С двумя 16-килограммовыми гирями он кланяется 33 раза, а создав композицию на 40 кило, танцует вальс.

В честь примадонны Аллы Пугачевой крымчанин придумал трюк «старинные часы»: берет в зубы три 16-килограммовые гири и раскачивает, как маятник – два колебания, один удар.

- 25 раз по 48 кг - это уже больше тонны, - отметил собеседник КП-Крым.

Все тренировки проходят на открытом воздухе, а проще говоря, на улице.

- Зевак там не бывает - место укромное, да и тренироваться люблю вечером, - рассказал спортсмен и, вздохнув, добавил, - родные меня считают ненормальным, не понимая, что я живу этими достижениями.

На публике спортсмен-экстремал выступает нечасто, например, не так давно он стал гвоздем праздничной программы в местном клубе.

- Показал землякам все, что умею, а сейчас взял передышку, когда показывал трюки, повернулся неловко и что-то спину прихватило. Через месяц снова начнут гири тягать. Хочу все-таки рекорд установить, пока же остановился на отметке 80 кг, - признался КП-Крым Генрих Лейтнер.

КОМПЕТЕНТНО

Тренер, специалист по физической реабилитации и спортивной медицине Рустем Эреджепов:

- Мышцы челюсти очень легко поддаются тренировке, поэтому ничего сверхъестественного в таких трюках нет. Но спортсмен должен иметь от природы очень хорошие зубы, а это дело генетики. Причем зубной ряд должен быть полным, вставные челюсти и зубы просто не выдержат нагрузки.

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