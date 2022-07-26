Полиция поймала севастопольца с татуировкой свастики, который хвастался, что воевал за Украину

Бдительные севастопольцы забили тревогу, увидев на теле мужчины татуировку в виде свастики. Фото: ЧП Севастополь/Tg

Севастопольская полиция задержала мужчину, который шокировал пляж в Орловке татуировкой со свастикой. Фото отдыхающего ранее выложили в одной из соцсетей. Перепуганные севастопольцы написали, что после двух бокалов пива, мужчина стал хвалиться, что воевал на Донбассе на стороне Украины.

- Ребят, пляж Орловка под Севастополем. Замечен персонаж, который после пару пива хвалился, что воевал на Донбассе и не со стороны ЛДНР. Просьба, кто поближе, провести рейд на пляж и сделать фото морды лица, очень надо. Два дня на пляже купаются молодчики в футболках. Сразу закралось подозрение, что у них татухи нациков. Один снял футболку. И правда. Как бы заслать полицейских в гражданке по пляжу походить, - написал автор поста.

Полицейские не заставили себя долго ждать. Уже на следующий день они вычислили мужчину с татуировкой в виде герба нацистской Германии. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель.

- Сотрудниками полиции мужчина был доставлен в ОМВД России по Нахимовскому району города Севастополя. Он рассказал, что сделал провокационную татуировку ещё в 1998 году в местах лишения свободы в знак протеста против действующей власти,- сообщили в полиции Севастополя.

Сам мужчина признался, что не в курсе, какой резонанс вызвала его татуировка в соцсетях, поскольку там «не сидит». Но при этом осознает, что демонстрация нацисткой символики является деянием уголовно наказуемым.

- С учетом ситуации мире, я понимаю что сейчас она наказуема. Я вообще дитя СССР и не принимал даже гражданство Украины. Я только в этом году получил российский паспорт. До этого года у меня был паспорт СССР, - рассказал полицейским задержанный севастополец.

В отношении мужчины правоохранители составили админпротокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ - «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей либо административный арест сроком до пятнадцати суток. Окончательное решение примет суд.

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