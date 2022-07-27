«Низкий поклон за то, что вы делаете»: Филипп Киркоров на концерте в Феодосии заставил зал стоя аплодировать раненым военным

Филипп Киркоров несмотря на протесты выстуает в Крыму Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Несмотря на протесты православной общественности, Филипп Киркоров все-таки дает концерты в Крыму. Накануне певец собрал полный зал в Феодосии, куда пригласил и военных, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине.

За несколько часов до выступления в концертном зале «Звездный», король отечественной поп-музыки приехал в госпиталь Минобороны, где проходят реабилитацию солдаты. С собой певец привез и билеты для тех, кому врачи разрешили покинуть палаты.

- Я сказал себе, что обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого - жизни. Я хотел их поддержать, я хотел их пригласить на свой концерт. Потому что, пока мы там поем, развлекаем людей, люди кушают мороженое, они отдают свою жизнь за нас, - отметил Филипп Киркоров.

На концерте в Феодосии певец поднял с мест пришедших из госпиталя солдат, чтобы «все увидели героев». Зал долго аплодировал им стоя. Зрители приветствовали военных криками: «Спасибо!» и «Молодцы!».

- Это только малая часть, которых отпустили, которые смогли прийти. Очень многие, к сожалению, не могут в силу ранений покинуть палаты. Но, я уверен, что энергетика зала им передастся через это видео с концерта, которое им кто-то, возможно, передаст. И мой низкий поклон за то, что вы делаете и делали. Обязательно возвращайтесь к своим семьям живыми и здоровыми, - пламенно заявил со сцены певец.

До своего гастрольного тура по Югу России Филипп Киркоров предпочитал не распространяться на тему спецоперации. После поддержки уехавшего из страны Максима Галкина и порции критики по этому поводу, поп-король всячески отметал вопросы, связанные с этим. Однако на концерте в Сочи певец разоткровенничался, рассказав, что связывает его с Россией. Кстати, на том концерте зрители уже не увидели того самого скандального номера на кресте, который огорошил публику в Кремлевском дворце. Под песню «Мария Магдалена» в Сочи певец встал на колени и перекрестился несколько раз.

Правда изменения в номере не помешали крымским казакам и прихожанам некоторых храмов требовать отмены концертов в Феодосии и Ялте, как мероприятий «антихристианского характера». Свою подпись под петицией с требованием отменить выступления Киркорова поставил также актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Когда стало известно, что концерты поп-короля в Крыму все же состоятся, у себя в telegram он продолжил выпады в адрес юбилейного шоу звезды. Он назвал его «мерзостью» и «сатанинским действом».

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