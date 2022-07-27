«Раньше обещали «вернуть» Крым, а теперь просят пожать руку военным»: священник, доставляющий гуманитарную помощь, рассказал о ситуации на освобожденных территориях

Отец Дмитрий доставляет на освобожденные территории гуманитарную помощь, которую собирают прихожане. Фото: Дмитрий Кротков\VK

Священник из Симферополя Дмитрий Кротков несколько раз в месяц посещает территорию Украины с гуманитарной миссией. Он начал ездить на Донбасс, где посетил практически все населенные пункты, с 2014-го года. А в последние несколько месяцев священник доставляет гуманитарную помощь в Херсонскую и Запорожскую области.

О том, как там обстоят дела и бывает ли ему страшно во время поездок, протоиерей Дмитрий Кротков рассказал «КП»-Крым.

ОТ ПРОДУКТОВ ДО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Служению Богу 43-летний отец Дмитрий посвятил почти всю жизнь. С 1991 года он начал служить в Свято-Троицком монастыре в Симферополе, а сейчас руководит военным отделом Симферопольской и Крымской епархии, являясь настоятелем двух храмов.

Протоиерей Димитрий уделяет внимание каждому прихожанину церкви в Симферополе Фото: Ирина ГЕРЦ

Гуманитарную помощь - от продуктов до стройматериалов – собирают в местных храмах, как в Симферополе, так и в Севастополе. В церкви ее укомплектовывают в наборы, а оттуда везут на освобожденные территории. Во время поездок отец Дмитрий руководит небольшими группами волонтеров. Как правило, группа состоит из трех человек. Машину ведет сам отец Дмитрий.

Так гумконвой отправляется в путь. Фото: Дмитрий Кротков\VK

- Раньше ездили с сопровождением военных. Но сейчас не вижу в этом необходимости - у них есть задачи поважнее, - отмечает отец Дмитрий.

Хотя иногда колонны волонтеров состоят из многих машин. Например, на прошлой неделе группа, в составе которой был отец Дмитрий, доставила в Запорожье и ДНР 21 тонну гуманитарного груза. Его везли на микроавтобусах.

Именно на этой машине группа отца Дмитрия развозит гуманитарную помощь Фото: Ирина ГЕРЦ

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА

Первую поездку в «горячие точки», как сам называет эти места отец Дмитрий, он помнит хорошо. Это было 14 августа 2014 года. Чтобы изучить проблемы беженцев и переселенцев, священнослужитель направился в город Антрацит Луганской народной республики.

- Тогда как раз бои шли, мы ехали быстро, налетели на яму и машина заглохла. Справа боевые действия, слева горит лес. Не знали, что делать и куда деваться. Слава Богу, машину завели и дальше доехали без происшествий.

Сейчас к внештатным ситуациям протоиерей Дмитрий относится более спокойно - после нескольких десятков поездок и не к такому привыкаешь.

ОБСТРЕЛЫ ВО ВРЕМЯ РАЗДАЧИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

С момента первой поездки жизнь священника еще не раз оказывалась под угрозой. Подобных ситуаций было немало. Тем не менее, вопрос о том, ехать или нет, перед ним никогда не стоял.

В дороге бронежилеты - вещь необходимая. Фото: Дмитрий Кротков\VK

- Бывали обстрелы, несколько раз приходилось укрываться от украинских дронов и минометов. Например, в ДНР есть один поселок, там 400 человек живут в подвалах. Мы доставили им продуктовые наборы и бытовые средства. А там до украинских позиций совсем недалеко. Когда мы уезжали, снаряды разбили монастырь, одна мина пролетела совсем рядом.

Буквально за неделю до этого события украинские боевики обстреляли из минометов другой экипаж с «гуманитаркой». Тогда два человека получили ранения.

- Однажды во время раздачи гуманитарной помощи начался обстрел из минометов. Мы приехали в другое место, спрятались в домах, но буквально через полчаса обстрелы возобновились.

Как отмечает священнослужитель, в Херсонской области ситуация сейчас более спокойная чем на Донбассе и ряде других территорий Украины.

- В Мариуполе есть места, где люди вынуждены готовить еду прямо на улице. Там нет ни света, ни газа - все обрезано. Им не до гуманитарных наборов. Им мы выдаем помощь прямо коробками.

В долгих поездках, когда времени на путь домой не хватает, группе отца Дмитрия приходится искать укрытие для ночлега. Иногда рядом с эпицентром боевых действий.

Доставляют гуманитарные грузы несколько групп. Фото: Дмитрий Кротков\VK

УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕНЫ К ПРАВОСЛАВИЮ

По словам нашего собеседника, когда украинские войска уходили с ДНР и ЛНР, они уничтожали все. У одного местного священника даже взорвали храм прямо на глазах.

Так выглядела церковь в Волновахе после удара украинскими боевиками. Фото: Дмитрий Кротков\VK

- Украинские войска враждебно настроены к православию, ведь это стержень единства народов. Православная вера на территории России, Украины, на Донбассе, она везде единая. Поэтому именно этот стержень и пытались уничтожить. Священников задерживали и подвергали их пыткам. Лично знаю священника из Киева, которого похитили на три дня. Это могут сделать только за то, что человек созванивается с родственники в России. Для украинских военных это уже автоматически враг.

К крымскому священнику часто обращаются и за моральной поддержкой. Фото: Дмитрий Кротков\VK

БЛАГОДАРЯТ ВОЕННЫХ И ПРОСЯТ ИСПОВЕДОВАТЬ

Сейчас местные жители встречают экипажи с гуманитарной помощью с радостью. Правда, так было не всегда. Как отметил Дмитрий Кротков, негативно настроенные люди встречались на Донбассе в марте 2014 года.

- Однажды местные жители в группе с «активистами» нас даже окружили. Но после диалога мы оттуда уехали целыми, хотя, изначально настроения были агрессивные. Обещали Крым «вернуть», националистские лозунги выкрикивали.

Сейчас подобных настроений на Донбассе нет. Часто местные жители подходят к священнику за советом, рассказывают о своих проблемах, кто-то просит исповедовать.

Машины с гуманитарной помощью набиваются «под завязку». Фото: Дмитрий Кротков\VK

Изменилась ситуация и на освобожденных территориях. Хотя некоторые люди до сих пор испытывают страх. Например, в Запорожье местный житель, запуганный киевской властью, попросил отца Дмитрия пожать от его лица руку российским военным - сам он подойти боялся. Опасался, что это увидят агрессивно настроенные люди, поддерживающие киевский режим.

Отец Дмитрий сам разгружает автомобиль с гуманитарной помощью. Фото: Дмитрий Кротков\VK

Фиксированных дат поездок у волонтеров нет. На вопрос, когда планируется следующая «вылазка», отец Дмитрий отвечает: «Как Бог пошлет».

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