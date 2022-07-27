Что изменится в Крыму с 1 августа 2022 года: повышение пенсий и новые полномочия налоговикам

Выплаты увеличат работающим пенсионерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НОВЫЕ ЛИМИТЫ ДОБЫЧИ ДЛЯ ОХОТНИКОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал новое распоряжение, касающееся лимитов добычи животных с 1 августа текущего года по 1 августа 2023 года. Посмотреть документ можно по ссылке. Так, все крымские любители охоты, у которых есть соответствующие лицензии, за год могут добыть 150 особей благородного оленя и 205 европейских косуль. Для каждого лесоохотничьего хозяйства нормы расписаны отдельно.

ПРИБАВКА К ПЕНСИЯМ

С августа работающие пенсионеры получат традиционное повышение пенсий. Максимальная прибавка составит 354 рубля. Размер повышения рассчитывается индивидуально. Отметим, что работающим людям преклонного возраста не индексируют пенсии, как неработающим. При этом предусмотрена ежегодная корректировка пенсий, исходя из сумм уплаченных страховых взносов.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ НАЛОГОВИКАМ

С 1 августа текущего года ИФНС будет иметь право передавать сведения о налогоплательщике, но с его согласия. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны с последнего месяца лета, поскольку вступает в силу закон с поправками в статью 102 Налогового кодекса.

Согласие на разглашение можно дать в отношении всех сведений, полученных налоговым органом. Электронный формат согласия, а также порядок предоставления иным лицам сведений, составляющих налоговую тайну, утвердит ФНС.

Отметим, что к налоговой тайне не относятся сведения о задолженности контрагента, его доходах, расходах и уплаченных налогах.

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТЫХ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, смогут зарегистрировать новый статус через портал Госуслуг.

Самозанятыми смогут стать не только россияне, но и граждане ДНР, ЛНР, Украины и стран - членов Евразийского экономического союза.

Для этого будет достаточно подать заявление на Госуслугах в электронной форме и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. Если налоговики откажут в регистрации статуса самозанятого, это сообщение отобразится в личном кабинете. Положительный ответ тоже придет в сообщения на Госуслуги.