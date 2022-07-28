Под Севастополем построят крупный ЖК «Порто Франко» за 2,4 млрд рублей

Фото: севастопольстрой.рф

Крупнейший крымский банк продолжает финансирование застройщиков. Так, РНКБ предоставил проектное финансирование ООО «Специализированный застройщик» Союз Строй Инвест» на сумму 2,4 миллиfрда рублей. Средства выделены до 2026 года на строительство жилого комплеrса «Порто Франко». Общая площадь - 47 тысяч квадратных метров.

Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. Застройщик возведет жилой комплекс комфорт-класса из 11 многоэтажных многоквартирных жилых домов с ландшафтным дизайном общественных зон. Здесь предусмотрены также детские зоны отдыха, гаражи, а из квартир будет открываться вид на море. Комплекс располагается на Западном берегу Камышовой бухты в Севастополе. До набережной всего 300 метров, а до центра города - 15 минут.

- Сотрудничество с компаниями-застройщиками, способствующее увеличению объемов жилья на территории полуострова, является одним из приоритетов работы для РНКБ, – говорит вице-президент-директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Мы готовы обеспечивать финансирование строительных проектов с учетом всех требований законодательства, и рассчитываем, что предоставленные средства будут способствовать дальнейшему развитию бизнеса компании и региона в целом

КСТАТИ

В июне текущего года РНКБ подписал сделки по финансированию строительных проектов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров на сумму больше 8,2 миллиарда рублей.

Сейчас в РНКБ на рассмотрении находятся еще 16 проектов общей площадью больше 292,2 тысячи квадратных метров. Общая сумма - 17,5 миллиарда рублей.

Начиная с 2019 года после перехода на проектное финансирование (ФЗ-214), РНКБ одобрил и подписал 57 сделок по проектам. Общая площадь строящегося жилья - 1,33 миллиона квадратных метров на сумму больше 62 миллиардов рублей.