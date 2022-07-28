«125, меня это шокировало!»: Надежда Бабкина подсчитала число выступлений Киркорова в Ялте и высказалась о его творчестве

Надежда Бабкина рассказала, почему Филипп Киркоров должен дать еще не одно выступление в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надежда Бабкина, которая продолжает отдыхать в Крыму, высказалась о концерте Филиппа Киркорова в Ялте. Певица пришла на выступление короля отечественной эстрады с букетом роз и призналась, что была шокирована тем приемом, который оказали ему ялтинцы. После концерта артистка рассказала, что Киркоров превзошел все ее ожидания и по количеству переодеваний на сцене, и по числу самих выступлений в ялтинском концертном зале «Юбилейный».

- Я нахожусь в Ялте на отдыхе и, конечно, не поленилась прийти на концерт Филиппа Киркорова. По правде сказать, он был удивлен. Меня шокировало то, что он на этой сцене провел уже 125 концертов. Это гениально! Он превзошел все мои ожидания. Я не знаю такого артиста, который бы столько времени, столько лет, столько раз бывал на одной сцене, - рассказала Надежда Бабкина у себя в telegram.

Певица отметила, что зал очень тепло принял ее коллегу по цеху.

- Он и есть король, король песни, король шоу. Я сбилась со счету, сколько раз он меняет костюмы, он всегда продумывает свой выход, свой репертуар.

Все «обиды», под которыми артистка, вероятно, подразумевала попытки отменить концерты российского поп-короля в Крыму, Надежда Бабкина назвала «глупостями». По ее мнению, ни что не помешает Киркорову и дальше выступать в Ялте, и провести в «Юбилейном» еще не один десяток концертов.

- Я не хочу, чтобы он прощался с Ялтой. Я хочу, чтобы он «добил» это число хотя бы до 130-ти, а еще лучше до 150 [концертов]. Что ему мешает? Ничего. Поэтому, даже если кто-то его обидел чем-то, я считаю, что все это глупости…Это счастье, побывать на его концерте, не в Москве, в Кремлевском дворце съездов, а здесь. Он полноценно работает. Никакой халтуры нет и быть не может. Зритель для него – это самый дорогой подарок в жизни, - отметила певица.

Напомним, гастрольному туру Филиппа Киркорова в Крыму предшествовали скандальные петиции с требованием отменить концерты в Ялте и Феодосии. Ялтинские казаки и «Союз православных граждан Тавриды» назвали выступления певца «антихристианскими». Это было связано со скандальным номером на кресте под песню «Мария Магдалена». Выступление проходило в Кремлевском дворце весной этого года. Позже певец извинился и сказал, что никого не хотел оскорбить.

КСТАТИ

Свою подпись под петицией против концертов Киркорова в Крыму поставил и актер Дмитрий Певцов, назвавший выступление российского поп-короля «мерзостью».

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