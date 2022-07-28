Владелец парка «Тайган» Олег Зубков получил срок после инцидента, когда лев откусил палец ребенку

Олег Зубков заплатил семье пострадавшего мальчика 616 тысяч рублей. Фото: park-taigan.ru

Белогорский районный суд Республики Крым приговорил директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова к 2,5 годам лишения свободы после инцидента, когда тигр откусил ребенку палец.

- Как установлено в судебном заседании, подсудимый, являясь директором Парка львов «Тайган», оказывал услугу по демонстрации диких хищных животных посетителям с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии, чем создал реальную угрозу жизни и здоровью посетителям парка, - уточнили в пресс-службе суда.

Тигр откусил палец годовалому ребёнку. Фото: источник kp.ru

ЧП случилось в сентябре 2021 года. Жительница Краснодарского края и ее сын рассматривали вольер с амурскими тиграми. Возле него был установлен барьер, который, как позже выяснили следователи, не соответствовал нормам действующего законодательства РФ. Он не обеспечивал безопасное расстояние. Мать с ребенком оказались слишком близко к хищникам, и один из них напал на годовалого малыша. В больнице мальчику оказали необходимую помощь, но палец спасти не удалось, его ампутировали.

В итоге Олег Зубков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ему назначили 2 года и три месяца лишения свободы. Отбывать наказание Зубков будет в колонии общего режима. Также владелец парка «Тайган» обязан выплатить 255 тысяч рублей штрафа. Кроме того, Олег Зубков заплатил семье пострадавшего мальчика 616 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Директор парка также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях различной формы собственности.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, во время расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления. Так, следователи допросили больше десяти свидетелей, а также провели проверки показаний на месте ЧП.

Кроме того, была проведена судмедэкспертиза, по которой определено, что ребенок получил травму средней степени тяжести.

Мать мальчика, 22-летняя Светлана ранее рассказывала kp.ru, как травмировался ее ребенок. Женщина отмечала, что все тигры спали, когда они с сыном подошли к клеткам.

- Паша поднял ручку, чтобы показать пальчиком на тигра, и в этот момент откуда-то с ветки спрыгнуло животное. Кошка через прутья клетки зацепила когтем руку ребенка, подтащила к себе и укусила за палец, - вспомнила мать пострадавшего.

Девушка отскочила от клетки, но на месте пальца уже была окровавленная рана. На место немедленно вызвали скорую помощь. Годовалого малыша госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя, но спасти палец не удалось. Медики лишь провели операцию и зашили рану.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама годовалого мальчика, которому тигр откусил палец: "Медсестры не было на месте"

Женщина рассказала kp.ru свою версию произошедшего (подробнее)

Тигр в парке "Тайган" откусил палец годовалому ребенку

Все произошло из-за того, что мать поднесла ребенка прямо к ограждению (подробнее)