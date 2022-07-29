Две «бизнесвумен» из Севастополя получили шесть лет колонии за торговлю наркотиками через интернет-магазин

Две "бизнесвумен" из Севастополя, не имея постоянного места работы, решили открыть свой интернет-магазин, чтобы продавать "запрещенку" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе осудили двух местных жительниц за организацию интернет-магазина наркотиков, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу-герою.

Две предприимчивые крымчанки 31 года и 28 лет, не имея постоянного места работы, решили пополнить свои финансы, организовав нелегальный бизнес. Так, женщины открыли интернет-магазин по продаже «запрещенки».

- Одна из них занималась организацией оптовых закупок, другая выполняла функции курьера, доставляя наркотики по почте и тайниковым способом. В ходе обысков по местам жительства злоумышленниц сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято наркотическое средство – каннабис: около 340 граммов расфасованных для дальнейшей продажи, - говорится в сообщении.

«Бизнесвумен» попали под уголовное дело по части 3 статьи 30 - пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Нахимовский районный суд города-героя назначил женщинам наказание в виде шести лет колонии общего режима.

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