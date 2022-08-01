Крымское изобилие: кто зарабатывает на дешевых херсонских овощах и фруктах

Херсонские арбузы на рынке в Крыму Фото: Юлия МАРКИНА

Прилавки крымских рынков ломятся от изобилия фруктов и овощей. Сочные и спелые помидоры, кабачки, персики, виноград, дыни, арбузы, и даже клубника с черешней, массовый сбор урожая которых давно позади, так и просятся в руки. Ярких красок крымским прилавкам этим летом добавили поставки из южных регионов Украины. Не имея других рынков сбыта, фермеры из Херсонской и Запорожской областей везут выращенный урожай в Крым.

- Ежедневно из сопредельных территорий завозится порядка 350 тонн плодоовощной продукции, - сообщили КП-Крым в Министерстве промышленной политики республики.

Появление дешевых херсонских овощей и фруктов на рынках полуострова привело к снижению цен и на продукцию местных фермеров. Ориентируясь на конкурентов, крымские аграрии вынуждены продавать свой урожай не дороже украинского.

- За счет поставок овощей и фруктов из Херсонской области и конкуренции на продовольственном рынке республики Крым мы наблюдаем снижение цен на плодоовощную группу товаров в среднем на 40%, – сообщила замминистра промышленной политики республики Ирина Мезавцова.

Стоимость борщевого набора в Крыму, по данным ведомства, сейчас на 30% ниже, чем в среднем по Южному федеральному округу.

Этим летом в Крыму много овощей и фруктов из южных областей Украины Фото: Юлия МАРКИНА

ЗАРАБАТЫВАЮТ ПЕРЕКУПЩИКИ

И если покупателям такая картина как бальзам на душу – на то оно и лето, чтобы заряжаться витаминами, - то местные фермеры эйфории по этому поводу не испытывают. Насыщение рынка херсонскими товарами оказалось на руку в первую очередь перекупщикам. Покупая на оптовых рынках Херсона продукцию за копейки, в Крыму они продают ее в разы, если не в десятки раз, дороже. Такой "навар" можно получить, если брать товар непосредственно с поля.

Как рассказал «КП-Крым» один из аграриев, килограмм кабачков, закупленных в одном из хозяйств Херсонской области по 3 рубля, в том же Красноперекопске в рознице уже стоит 20 рублей. В два раза дешевле на юге Украины стоила и клубника, но на оптовый рынок Симферополя в июне она приезжала по 80 рублей вместо 40-ка, а в рознице была по 120-130, а то и все двести рублей за килограмм.

- Сегодня на этой ситуации зарабатывают исключительно посредники, увеличившие свои объемы оптовой торговли. Фермеры же, как крымские, так и украинские, теряют свои доходы и мотивацию к увеличению объемов выращивания этой продукции на будущий год, - рассказал «КП-Крым» председатель Правления ассоциации «Союз фермеров, кооперативов, личных подсобных хозяйств и субъектов сельского зеленого туризма Крыма» Юрий Комов.

Выход из ситуации, по мнению Комова, один: делать ставку на овощи и ягоды закрытого грунта, где крымчанам нет конкурентов ни на Юге России, ни на Украине. А также расширять производство переработки плодово-ягодной продукции.

Кстати, еще одной причиной падения доходов крымских фермеров стало снижение туристического потока.

Из-за отсутствия внутреннего спроса фермеры, имеющие в хозяйстве холодильные установки, отправляют урожай на Москву. Туда едут персики, а скоро отправятся и яблоки. Крымские сорта кардинально отличаются от херсонских и обладают более насыщенным вкусом.

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