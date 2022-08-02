В первые дни после открытия пещеру Таврида посетили около 2 тысяч человек

Пещера Таврида была логовом доисторических животных. Фото: пресс-служба КФУ

Пещеру Таврида в первые дни после открытия посетили почти 2 тысячи человек. Об этом КП-Крым сообщил Сергей Грещенко, директор Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» КФУ им. В.И. Вернадского. Пик посещения, по его словам, пришелся на выходные.

- В субботу, 30 июля, пещеру посетили 570 человек, в воскресенье, 31 числа, – 650. И у нас есть к чему стремится. Мы готовы пропускать и тысячу человек в день, и две тысячи. Сейчас мы прорабатываем концепцию увеличения штата экскурсоводов для возможности большего пропуска экскурсантов, - рассказал Сергей Грещенко.

Туристический маршрут работает без выходных с понедельника по воскресенье. Первая экскурсия начинается в 9-10, последняя в 18-00. Периодичность экскурсий в будние дни составляет 20-30 минут, в выходные около 15 минут.

- Из-за большого количества желающих, мы увеличили количество человек в экскурсионных группах. Потому что было так, что люди ждали экскурсии больше часа. Поэтому, если много людей, мы увеличиваем группу, чтобы сократить время ожидания,- отметил директор комплекса «Пещера Таврида».

Во время раскопок в пещере было найдено множество окаменелых останков хищников. Фото: пресс-служба КФУ

Найти пещеру Таврида не сложно: она находится в районе поселка Зуя под Симферополем. К комплексу ведет съезд с одноименно трассы, а ориентиром могут служить огромные глыбы камней весом до 17 тонн каждая. Между ними будут проложены пешеходные дорожки для возможности сделать селфи, и установлены таблички с информацией о возрасте валунов, среди которых, кстати, есть и вулканические породы.

Напомним, пещеру Таврида, которую случайно обнаружили три строительстве дороги в 2018 году, официально открыли для посетителей 29 июля. Ее предположительный возраст – 5 миллионов лет. Ученые предполагают, что подземелье служило логовом доисторических хищников. Сменяя друг друга, здесь выкармливали детенышей громадные гиены, саблезубые кошки, медведи и кошки. Огромное количество окаменелых останков, найденных в глубинах пещеры, пополнило музей комплекса.

Пока спелеологи изучили только 2 тысячи метров подземелья. В то же время длина ходов пещеры, по их данным, достигает десятков километров. Для посетителей открыли 485 метров, в остальных будут работать ученые.

Каждая экскурсия в пещере длится около часа.

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