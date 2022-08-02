ДТП произошло на улице Хрусталева в 4 утра. Фото: Следком Крыма и Севастополя

В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС.

Все произошло, когда полицейский попытался остановить летевший на скорости мопед. Но управлявший им 15-летний парень даже не подумал притормозить. Сбитый инспектор даже перекувыркнулся в воздухе. Как сообщили в полиции Севастополя, инцидент произошел 2 августа на улице Хрусталева около 4 часов утра.

- Коллеги потерпевшего незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь и в ходе преследования задержали 15-летнего подростка, не имевшего права управления транспортными средствами. Учитывая явные признаки опьянения, он был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило его нетрезвое состояние, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подростка задержали через квартал на этой же улице. Как сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю, на мопеде лихач ехал не один, а с пассажиром.

-.Его личность, место проживания и состав семьи установлены. В рамках проверки будет дана оценка всем обстоятельствам происшествия, а также обстановке в семье, воспитательному процессу и исполнению родителями своих законных обязанностей, - сообщили в ведомстве.

Пострадавший инспектор ДПС, получивший в результате происшествия закрытый перелом голени, находится в больнице.

По факту ДТП проводится проверка. Парню грозит ответственность сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Помимо ответственности за нарушения правил дорожного движения, парню грозит «уголовка» по статье о применении насилия в отношении представителя власти, а также об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50