«Третий за 50 лет»: в Аджимушкайских каменоломнях при разборе завалов нашли орден Красной Звезды

Орден Красной Звезды, найденный в Аджимушкайских каменоломнях Фото: П. Ручко/Военно-археологические экспедиции Аджимушкай/vk

Орден Красной Звезды обнаружили участники военно-археологической экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи. Об уникальной находке сообщил глава Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований Владимир Симонов.

- Есть находки, которые «делают» сезон. Ордена, несомненно, среди них. За 50 лет работы экспедиций их находили только дважды: в 1984 году – награды полковника Ф.А. Верушкина, в том числе, орден Красной Звезды, и в 2005 году – орден «Знак Почета», принадлежавший Я.Е. Козловскому. Сегодняшний стал третьим,- написал на странице экспедиции Симонов.

Искать владельца ордена поисковикам предстоит в архивах. Предположительно, награда была вручена за финскую кампанию или в начале советско-финской войны, задолго до 1942 года, отмечает исследователь.

Завал, под которым был найден орден. Фото: П. Ручко/Военно-археологические экспедиции Аджимушкай/vk

Завал, на котором нашли орден Красной Звезды, последние 30 лет носит название «Завал Казазаева». Именно здесь, по информации «Военно-археологической экспедиции Аджимушкай», в 1992 году были найдены останки бойца, медальон которого удалось прочитать. Правда, сначала фамилию прочитали неправильно, и архивный поиск затянулся на несколько лет, но, в конечном счете, родственники его были найдены и получили от своего отца и деда последнюю весточку, которую ждали все послевоенные десятилетия, пишет Симонов.

- К «завалу Казазаева» потом возвращались дважды. Но сначала просто не умели разбирать подобные объекты, а потом он показался не очень перспективным, в связи с почти полным отсутствием вещевого материала на частично открытом от обвалившихся плит полу. И все же идея разобрать этот завал нас не оставляла. Прежде всего, потому что лежит он на границе обширного участка шахтного поля, перебитого многочисленными взрывами…. И как всегда возникали вопросы: что именно «накрыто» этим завалом и есть ли еще под завалом останки погибших?,- отмечает исследователь.

Участники военно-археологических экспедиций. Фото: П. Ручко/Военно-археологические экспедиции Аджимушкай/vk

В этом году члены экспедиции приняли решение полностью разобрать завал. И работы на нем уже близятся к завершению.

Аджимушкайские каменоломни, напомним, это подземелья в черте Керчи, где со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск.

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