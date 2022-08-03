В Керчи осквернили Вечный огонь: вандалы сожгли на нем пластиковые бутылки

Неизвестные отбили буквы с монумента и бросили их в горелку. Фото: пресс-служба администрации Керчи.

Вечный огонь в керченском сквере Славы вновь подвергся осквернению. Неизвестные сожгли на нем бутылки, расплавленный пластик залил горелку и звезду-основание. Как сообщили в администрации города, сотрудники коммунального предприятия вычистили залитые места, но буквально через пару дней вандалы пришли снова.

- 1 августа на мемориале вновь обнаружены следы от сожженного пластика. Также в горелку была брошена часть букв, вырванных из надписей, расположенных по периметру куба Вечного Огня, - сообщили в администрации.

С снования Вечного огня вырваны две буквы. Фото: пресс-служба администрации Керчи.

Искать тех, кто развлекается таким образом или же поступает намеренно, будет полиция. Власти города обещают направить письменное обращение правоохранителям.

Причем это уже далеко не первый подобный случай в Керчи. За последние несколько лет из-за раскаленного пластика, подрядчику, обслуживающему мемориальное сооружение, пришлось несколько десятков раз раз менять сопло Вечного огня. Но хулиганы продолжают развлекаться. Видеокамер возле огня нет.

Напомним, в сентябре прошлого года в Севастополе задержали подростков, прикуривших от Вечного огня. Весь процесс парни сняли на видео и выложили в сеть. Позже им пришлось извиняться и в качестве наказания убирать общественные территории.

Горелка Вечного огня залита расплавленным пластиком. Фото: пресс-служба администрации Керчи.

Еще один вопиющий случай произошел осенью 2020 года в Саках. Там вандалы бросили на Вечный огонь мемориала в память погибшим во время Великой Отечественной войны пластиковый венок и сожгли его. Мемориал был залит гарью и очистить его было непросто. За поимку хулиганов даже готовы были выделить денежное вознаграждение.

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