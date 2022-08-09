Задушила подушкой после ссоры: в Крыму будут судить женщину, убившую 77-летнюю мать

Крымчанка пыталась выдать смерть матери за последствия болезни. Фото: пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю

В Крыму перед судом предстанет жительница Феодосии, задушившая собственную мать. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, между женщинами произошла ссора.

Пенсионерка тяжело болела и 45-летняя дочь приходила ее проведать. В один из весенних дней, 5 мая, все пошло не по плану - женщины поругались. Жительница Феодосии в ярости набросилась на собственную мать.

- Пожилая женщина сопротивляясь. Тогда злоумышленница набросила пострадавшей на лицо простыни, подушку и одеяло, тем самым перекрыв дыхательные пути, - отметили в пресс-службе Следкома.

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала об этом случае. Дочь погибшей сама обратилась к правоохранителям и сообщила, что ее пожилая мать умерла после продолжительной болезни. Об этом же женщина сообщила медикам. Однако через несколько дней в ходе вскрытия выяснилась настоящая причина смерти пенсионерки - пожилую крымчанку задушили.

В убийстве женщина призналась. На данный момент она находится под стражей и ожидает суда.

Делом заинтересовалась и прокуратура Крыма. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Феодосии женщина задушила 76-летнюю мать, пытаясь ее успокоить

Крымчанка пыталась выдать смерть матери за последствия болезни (подробнее)