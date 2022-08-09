Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в поселок Новофедоровка, где были слышны взрывы

Взрывы раздались в Сакском районе сегодня днем Фото: "КП" Архив

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в Сакский район, после серии прогремевших там взрывов. Об этом он написал в своем Tg-канале.

- Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются,- отметил руководитель республики.

Несколько взрывов раздались в Новофедоровке Сакского района. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По словам крымчан, их было слышно несколько - с небольшим интервалом.

Факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. Всю информацию обещают сообщить позже.

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