«Я в четырех километрах от места событий, у нас все спокойно». Работник санатория в Саки рассказал об атмосфере на курорте

В Саках был виден столб черного дыма. Фото: Дмитрий Ясенюк

Сотрудник санатория «Полтава-Крым» Дмитрий Ясенюк находился на работе, когда услышал отдаленные взрывы, которые произошли вблизи Новофедоровки. Все выбежали на улицу и увидели черный дым. Как рассказывает мужчина, паники не было.

- Было слышно около 10 взрывов, потом поднялись столбы дыма. Мы находимся в Саках, это около 4 километров от эпицентра, - рассказал KP.RU Дмитрий Ясенюк. - Сейчас в Саках спокойно. Туристы остаются в своих гостиницах и уезжать не собираются. Не слышал ни об одном желающем покинуть наш санаторий.

Напомним, серия взрывов в Крыму прозвучала на аэродроме под Саками в Крыму днем 9 августа. Как позже стало известно, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

В Telegram-канале Ассоциации туристических операторов России (АТОР) сообщается, что среди туристов жертв и раненых нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что общей эвакуации в районе нет. Однако на данный момент принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Также уточняется, что все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны России: взрывы в Крыму - детонация авиационных боеприпасов

В военном ведомстве отметили, что «принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин детонации боеприпасов» (подробнее)

Видео с места взрыва возле Новофедоровки в Крыму опубликовали очевидцы (смотреть далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Крыму прогремело несколько взрывов

Среди туристов жертв и раненых нет (читайте далее)