В Крыму на пляже видны столбы дыма

9 августа 2022 в поселке Новедоровка, что находится в Саакском районе Крыма, прозвучали хлопки. Клубы дыма, поднимающиеся в небо, заметили десятки местных жителей и туристов, отдыхающих на пляжах полуострова. KP.RU сообщает, что известно о взрывах в Новофедоровке в Крыму.

ПРИЧИНЫ ВЗРЫВА В КРЫМУ 9 АВГУСТА

Официальную информацию озвучили в Минобороны России. В ведомстве заявили, что днем 9 августа на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате ЧП никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Также сообщается, что на месте пожарные тушат огонь. Кроме того в Минобороны России добавляют, что никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

Глава Крыма рассказал об обстановке в поселке Новофедоровка. По словам Сергея Аксенова, среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался.

- Общей эвакуации в районе нет, - отметил глава региона. - Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики.

На данный момент усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.

- В первую очередь, приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей, - добавляет Сергей Аксенов.

СОТРУДНИК ОТЕЛЯ В САКАХ РАССКАЗАЛ О ВЗРЫВАХ В НОВОФЕДОРОВКЕ

А тем временем сотрудник санатория «Полтава-Крым» Дмитрий Ясенюк рассказал, что происходило в Саках. Он находился на работе, когда услышал отдаленные взрывы, которые произошли вблизи Новофедоровки. Все выбежали на улицу и увидели черный дым.

- Я в четырех километрах от аэродрома, но паники не было, никто из гостиницы не съезжает, - рассказал он.

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