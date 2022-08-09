В многоквартирном доме взрывом выбило окна.
Житель Новофедоровки Кирилл Семенов рассказал о том, как выглядит город после серии взрывов на территории аэродрома «Саки». По словам мужчины, осколки долетели до центра. На улице Севастопольской в многоквартирном доме выбиты окна, пробиты крыши, а несколько балконов упали от ударной волны на землю.
- В городе хватает разрушений. Даже несмотря на удаленность от аэродрома, у нас выбило окна, они стояли на проветривании, их просто вывернуло. Косяк входной двери в квартиру каким-то образом вылетел, - рассказал «КП»-Крым» очевидец.
Когда взрывы начались, Кирилл принял решение вывести свою семью в Саки. На выезде в город образовалась пробка. Туристы и местные жители ринулись с курорта.
Вот так выглядят квартиры жителей после взрывов.
- Мы поехали объездным путем. В пробку не встали, но затор в сторону Евпатории по побережью растянулся серьезный, - говорит Кирилл.
После того, как мужчина оставил жену и родственников в соседних Саках, он снова поехал в Новофедоровку – там осталась его бабушка. Также надо было проверить свой магазин.
Покосились даже дверные рамы.
- В городе до сих пор стоит запах дыма. Я прошелся по центру, там везде осколки от стекол, крыши пострадали. В моем магазине нет живого места. Полки, столы и продукты все перемешано, - сообщил Кирилл.
Оконные рамы не выдержали и рухнули.
По его словам, в Новофедоровке паники не было. Полиция и спасатели, прибывшие на место, работали с людьми, объясняли, что нужно делать и как себя вести.
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