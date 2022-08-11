Жителя Балаклавы будут судить за растление 7-летней дочери и ее подруг

41-летний мужчина обвиняется сразу по нескольким эпизодам насильстенных действий сексуального характера в отношении детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Балаклавы предстанет перед судом за растление 7-летней дочери и ее подруг. Расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины завершило Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю. Горе-отец обвиняется сразу в нескольких эпизодах насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, сообщили в ведомстве. Мужчине при этом удалось запугать девочек, чтобы они ни о чем не могли рассказать взрослым.

- Следственным отделом по Балаклавскому району установлено, что с июля по декабрь 2021 года мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочки и ее подруг в возрасте 9 и 10 лет. Преступления совершались во время совместных прогулок, а также, когда девочки бывали у подруги в гостях в их домовладении. Школьницы были запуганы злоумышленником, однако одна из них все же осмелилась рассказать об ужасающих фактах родителям, - сообщили в Следкоме.

Родители девочек сообщили обо всем в полицию. Мужчину задержали в апреле. С тех пор он находится под стражей.

В ходе следствия правоохранители собрали все необходимые доказательства, подтверждающие его вину.

Материалы дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и передачи дела в суд для рассмотрения по существу.

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