Квадрокоптеры, специальные камеры и особая косметика: как крымский бизнес помогает военным и жителям освобожденных территорий Украины

Военным передают воду, лимонад, медикаменты и одежду. Фото: КЖД

Спецоперация идет уже полгода, и стала настоящей «точкой сборки» для всех регионов России. Православные, буддисты и мусульмане плечом к плечу сражаются на фронте, а в тылу люди объединяются, чтобы оказать любую посильную помощь. И бизнес не стонет по поводу санкций, а тоже вносит свой вклад в победу. Кто из крымских предпринимателей активно помогает спецоперации и освобожденным территориям, узнавала КП-Крым.

Волонтеры загружают вещи, необходимые бойцам, в машины. Фото: "Добро мира. Волонтеры Крыма"

ХЛЕБ И КОПТЕРЫ ДЛЯ ФРОНТА

- Я произвожу эко-хлеб. Однажды друзьям (на передовую – ред.) отправил. Они сказали: «Удобный продукт. Витамины. И еда, и лекарство». Я по возможности каждый раз посылаю по 2000 штук, - рассказывает основатель компании «Эко-Хлеб» Одиссей Пипия.

Предприниматель помогает не только собственной продукцией, но и приобретает оборудование, необходимое фронту.

- Один раз послал коптер крутой. Он на скорости 70-80 километров в час может лететь за заданным объектом, есть датчики, чтоб не сталкиваться ни с чем. Управление с телефона.

Почему я это делаю? Мы по разным причинам не находимся на передовой, но хотим быть полезными. Чтобы (у бойцов – ред.) ощущение локтя было», - объясняет Одиссей Пипия.

4 МИЛЛИОНА ДЛЯ ПОБЕДЫ

О том, что квардрокоптеры на фронте – расходный материал, уже не слышал разве что глухой. Однако есть у бойцов и другие потребности, закрывать которые регулярно помогает АО «КРЫМТЭЦ».

- Помогали в приобретении видеокамеры, которая позволяет наблюдать за передвижениями противника на большом расстоянии, специального квадрокоптера, другого спецоборудования, - рассказали в компании.

Энергетики помогают не только передовой, но и беженцам: выделяют средства на жилье, питание, подгузники. С начала спецоперации компания потратила на гуманитарную помощь и спецтехнику для передовой весьма солидную сумму – около 4 миллионов рублей.

- Это только начало, останавливаться мы не планируем. Мы как ответственные граждане своей страны с самого начала следим за спецоперацией. Как она проходит, какие успехи, какие трудности. Видим, что трудности есть, и гражданская позиция нашего коллектива в том, что мы не можем оставаться в стороне, если у нас есть хоть какая-то возможность помочь, мы должны в этом участвовать, - говорят в АО «КРЫМТЭЦ».

«НАША ОБЩАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА»

Активно помогают передовой крымские аграрии, в частности, «МПК «Скворцово». Они передают и продукцию, и помогают закупать для бойцов одежду и оборудование.

- У кого-то друзья, знакомые, родственники участвуют в спецоперации. Связываемся, выясняем, заказываем, привозим, покупаем передаем. Мы помогаем не только продукцией. Вот нужен генератор. Хорошо, покупаем генератор и передаем с ним свою продукцию: фрукты, овощи, сок наш, который мы производим. Это наша общая национальная задача, чтобы мы поддержали наших ребят. Когда был 2014 год, мы знаем, как это было. Когда мы были сплочены одной идеей, одной мыслью, все произошло в момент. Здесь точно так же нужно, - отметил гендиректор «Скворцово» Игорь Полищук.

ТЕПЛО ДЛЯ БОЙЦОВ

Оригинальную помощь предложила «Крымская железная дорога». Ветераны предприятия связали 100 пар теплых носков для бойцов и уже вяжут еще. Зима-то близко!

Военных готовят к зиме! Ветераны предприятия связали теплые носки

Не носками едиными, конечно. Кроме этого, КЖД активно помогает военному госпиталю.

- В июне не было одного наименования медикаментов, доставали, передавали в госпиталь. Передавали от КЖД одеяла в количестве 500 штук, 1000 простыней в госпиталь военным. Закупили много воды, лимонад, нательное белье, футболки, шорты мужские, шлепанцы Начали работу с марта и продолжаем, - рассказала председатель ОО «Совет ветеранов КЖД» Анна Гордеева.

Бутилированная вода тоже очень нужна бойцам

СВЯЗЬ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Не только фронту помогает крымский бизнес. Например, без сна и отдыха трудятся связисты полуострова на освобожденных территориях, чтобы обеспечить Запорожскую и Херсонскую область связью.

- Все абоненты имеют минимальный набор услуг даже при нулевом балансе. Мы понимаем, какая ситуация, и что важно оставаться на связи с близкими друзьями.

Мы снабжаем население сим-картами, привозим в поселки, тем людям, которые не имеют возможности выехать в ближайшие населенные пункты. Снабжаем наших солдат сим-картами, чтобы они в свободное время могли связаться с близкими и родными и сказать, что все хорошо, - рассказали в компании «+7Телеком».

ФЛАКОН С НАДЕЖДОЙ

А компания «Крымская Роза» передает освобожденным территориям свою продукцию. Специально для нуждающихся жителей технологи создали новую формулу – универсального средства, которое можно использовать в качестве шампуня, геля для душа и жидкого мыла.

- Передавали в Мариуполь, для беженцев. Порядка двух тонн. Также мы в Мариуполь отправили большую партию уже готовой косметики. Средства там были самые разные: от гелей для умывания и кремов до масок и сывороток, в том числе наша самая новая коллекция на основе гидролата розы. Отгрузили на сумму порядка миллиона, - рассказала Юлия Гладун, управляющий партнер косметической компании «Крымская Роза». -

Я ратовала именно за такую поддержку. Кто-то говорил, что в таких обстоятельствах людям не до сывороток, но женщины со слезами эти подарки принимали. Может быть, для кого-то этот флакон крема или сыворотки стал той маленькой искоркой, которая помогла женщине вновь почувствовать себя женщиной, получить надежду, что все будет хорошо.