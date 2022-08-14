Используют крымский опыт: как полуостров поможет в проведении референдума в Запорожской области

Референдум о вхождении Крыма в состав России в 2014 году. Фото: Александр КОЦ

Запорожская область начала подготовку к проведению референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Местные власти пока не называют точную дату плебисцита, но не исключают, что референдум может состоятся уже в сентябре.

Организационную помощь в проведении голосования готовы оказать депутаты крымского Госсовета. Как рассказал КП-Крым первый вице-спикер Государственного совета республики Крым Ефим Фикс, как только будет утверждена дата референдума и выйдет соответствующее поручение, депутатский корпус отправится делиться опытом с коллегами из Херсонской и Запорожской областей. Тогда, в 2014-м депутатам удалось подготовить референдум о вхождении Крыма в состав России всего за десять дней, вспоминает парламентарий.

- 27 февраля 2014 года мы приняли решение о проведении референдума 15 мая, но потом дату перенесли на 30 марта. А 6 марта назначили референдум на 16 марта. Мы подготовили его всего за десять дней! В той ситуации, когда мы были изолированы от реестра избирателей, мы сумели за десять дней подготовить, организовать и провести референдум! По всей видимости, тут тоже самое, и этим нужно заниматься. Потому что реестр избирателей - это очень важно, это огромная работа, и если такая помощь нашим коллегам понадобится, мы будем оказывать эту помощь, - отметил Фикс.

Основная работа создаваемых в регионе избирательных комиссий будет заключаться в том, чтобы уточнить списки избирателей, уверены специалисты. Это необходимо, поскольку часть людей из области выехала, а кто-то уже возвращается назад.

Власти не исключают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях состоится в один день. По мнению политолога Владимира Джаралла, затягивать с проведением плебисцита не будут.

- Так как Россия уже с этих территорий не уйдет, то какой смысл тянуть с признанием очевидного. Кроме того, референдум поможет людям избавиться от чувства неуверенности и двойственного положения «Украина или Россия», и даст возможность строить будущее. Все эти вопросы отпадут после того, как референдум будет проведен, - считает эксперт.

Помощь крымских специалистов, по мнению политолога, будет весьма ценной, в первую очередь из-за понимания специфики российского законодательства.

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