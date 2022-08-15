Воздух «закипает». Аномальная жара в 40 градусов ударит по Крыму в последние недели августа

В конце рабочей недели температура ночью дойдет до 24 градусов Фото: Архив "КП"

Несмотря на то, что в ближайшие дни Крым накроют грозовые дожди и град, температура воздуха по-прежнему будет высокой. Как рассказали КП-Крым в пресс-службе местного гидрометцентра, к концу недели столбики термометра поднимутся до 37 градусов жары!

- В дневные часы 14 и 15 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. 14 августа в восточных районах Крыма и в городе Севастополе сохранится высокая пожарная опасность, - отметили синоптики.

В Гидрометцентре рассказали, что начало недели встретит крымчан и гостей полуострова малооблачной и душной погодой, а ближе к вечеру, возможно, местами пойдут дожди. Температура днем составит +27…32 градуса.

Уже во вторник погода будет более неустойчива, местами могут пройти незначительные дожди. Температура воздуха ночью составит +18…23, а днем до +33. В среду столбики термометра устойчиво продержатся на отметке 33 градуса.

- В конце рабочей недели температура ночью дойдет до 24 градусов, а днем - до +36…37 градусов.