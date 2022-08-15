Ди-джею, который поставил националистическую песню ВСУ в караоке-баре в Крыму, дали десять суток ареста

Караоке-бар "Краб" в Щелкино, где по просьбе посетителя поставили националистический клип в поддержку ВСУ. Фото: скрин из видео "Злой Крымчанин"/VK

Ди-джей, который поставил националистическую песню ВСУ в караоке-баре в Щелкино, проведет десять суток под арестом. Такое решение вынес Ленинский районный суд Крыма. Напомним, видео, на котором в баре на экране транслируется клип в поддержку украинских военных с символикой запрещенного в Российской Федерации батальона «Азов»*, в минувшие выходные облетело соцсети и вызвало большой резонанс в Крыму. В увеселительном заведении провели проверку.

- В судебном заседании правонарушитель свою вину признал частично, пояснив, что исполнял функции ди-джея в указанном кафе. Видео с украинской песней было им поставлено по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны, - сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению суда, ди-джей нарушил положение пункта первого статьи 1 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Он выразил явное неуважение к обществу, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Ди-джею назначили наказание в виде административного ареста с конфискацией «предмета административного правонарушения».

Сообщается, что постановление в законную силу не вступило.

Тем временем сам ди-джей, а также собственница караоке-бара и посетитель, заказавший песню и отплясывавший под нее, принесли публичные извинения. Соответствующий ролик появился в соцсетях. Посетитель, в частности, признался, что был в состоянии алкогольного опьянения, а еще заявил, что полностью поддерживает спецоперацию.

*Батальон «Азов» - организация, признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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