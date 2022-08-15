В Алуште установят памятник византийскому императору Юстиниану I

Памятник императору Юстиниану Первому установят в Алуште. Фото: Галина Огнева/tg

В Алуште станет одной достопримечательностью больше. По решению городских властей, в городе установят памятник византийскому императору Юстиниану I. Он был основателем древней крепости Алустон, построенной в VI веке. Руины крепости находятся в самом центре Алушты и являются одним из главных туристических маршрутов города.

- Трехметровая скульптура уже готова, и совсем скоро займет свое место в сквере, расположенном недалеко от круглой крепостной башни Ашага-куле, - сообщила у себя в tg-канале глава администрации Алушты Галина Огнева.

Памятник изготовил известный скульптор Владимир Бродарский, которого называют «русским Бернини». Кстати, руке скульптора принадлежит памятник Александру III для Гатчинского дворца в Санкт-Петербурге.

Автором скульптуры является Владимир Бродарский. Фото: Галина Огнева/Tg

Византийская крепость Алустон, руины которой находятся в центре Алушты, является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь размещался гарнизон из дрневнегерманского племени остготов-федератов, которые находились на службе у византийского императора и осуществляли контроль за плаванием морских судов. Вокруг крепости стал строится город, позже получивший название Алушта.

Алустон находился в 200 метрах от моря на вершине 45-метрового холма. У каждой из трех башен крепости были свои названия. «Нижняя» – Ашага-Куле, «Средняя», сохранившаяся до наших дней – Орта-Куле и полностью разрушенная «Рогатая башня» - Чатал-Куле.

Два года назад на территории крепости был открыт музей под открытым небом.

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