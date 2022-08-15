Сцена у моря и выступление Shaman: в Крыму стартовал фестиваль «Таврида. Арт»

Все мероприятия абсолютно бесплатные, но посетить фестиваль можно лишь по приглашениям Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму 15 августа стартовал четвёртый ежегодный творческий фестиваль «Таврида.Арт». В этом году он проходит в бухте Капсель под Судаком.

Изюминкой первого дня «Таврида.Арт» станут выступления хэдлайнеров. Откроет фестиваль российский исполнитель SHAMAN, а позже на главной сцене споет Александр Иванов и группа «Рондо». Выступления хэдлайнернов должны начаться уже в 21:00.

Музыканты выступят на этой сцене Фото: Ирина ГЕРЦ

Открытие фестиваля должен был посетить первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Однако приезд высокого гостя был отложен. Организаторы рассказали, что Сергей Кириенко посетит фестиваль «Таврида.Арт» в другой день, передает корреспондент КП-Крым.

В последующие дни на фестивале ожидаются выступления Басты и Лолиты, а также других известных артистов.

А так выглядит закулисье сцены Фото: Ирина ГЕРЦ

Кроме того, с концертами выступят и крымские музыканты – резиденты арт-кластера «Таврида» Sasha Naiman и Say Tanya.

Помимо музыки зрителей ждет много всего интересного. На площадке открыты образовательные площадки и выставки.

Зрители смогут посетить не только концерты, но и выставки Фото: Ирина ГЕРЦ

Все мероприятия абсолютно бесплатные, но посетить фестиваль можно лишь по приглашениям - для этого нужно было подать заявку на официальном сайте фестиваля до 10 августа.