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Общество15 августа 2022 17:33

Сцена у моря и выступление Shaman: в Крыму стартовал фестиваль «Таврида. Арт»

В этом году он проходит в бухте Капсель под Судаком
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Все мероприятия абсолютно бесплатные, но посетить фестиваль можно лишь по приглашениям

Все мероприятия абсолютно бесплатные, но посетить фестиваль можно лишь по приглашениям

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму 15 августа стартовал четвёртый ежегодный творческий фестиваль «Таврида.Арт». В этом году он проходит в бухте Капсель под Судаком.

Изюминкой первого дня «Таврида.Арт» станут выступления хэдлайнеров. Откроет фестиваль российский исполнитель SHAMAN, а позже на главной сцене споет Александр Иванов и группа «Рондо». Выступления хэдлайнернов должны начаться уже в 21:00.

Музыканты выступят на этой сцене

Музыканты выступят на этой сцене

Фото: Ирина ГЕРЦ

Открытие фестиваля должен был посетить первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Однако приезд высокого гостя был отложен. Организаторы рассказали, что Сергей Кириенко посетит фестиваль «Таврида.Арт» в другой день, передает корреспондент КП-Крым.

В последующие дни на фестивале ожидаются выступления Басты и Лолиты, а также других известных артистов.

А так выглядит закулисье сцены

А так выглядит закулисье сцены

Фото: Ирина ГЕРЦ

Кроме того, с концертами выступят и крымские музыканты – резиденты арт-кластера «Таврида» Sasha Naiman и Say Tanya.

Помимо музыки зрителей ждет много всего интересного. На площадке открыты образовательные площадки и выставки.

Зрители смогут посетить не только концерты, но и выставки

Зрители смогут посетить не только концерты, но и выставки

Фото: Ирина ГЕРЦ

Все мероприятия абсолютно бесплатные, но посетить фестиваль можно лишь по приглашениям - для этого нужно было подать заявку на официальном сайте фестиваля до 10 августа.

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