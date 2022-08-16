"Вышел на улицу и увидел черные клубы дыма" : очевидцы рассказали о взрывах в селе Майское в Крыму

По некоторым данным, в результате хлопка загорелась трансформаторная подстнция. Фото: соцсети
Жители поселка Майское Джанкойского района сегодня проснулись от громких хлопков. Как сообщили в Минобороны РФ, на территории расположенной здесь воинской части произошла детонация боеприпасов. Отголоски взрывов были слышны в соседних селах Восход и Красногвардейское, отмечают пользователи соцсетей.
- Ровно в 6:00 проснулся от сильного взрыва. Вышел на улицу и увидел, как со стороны за линией электропередач в небо поднимается гриб серого цвета, плавно перетекая в кольцо, а после начали подниматься большие чёрные клубы дыма!
- Да в 6 утра, хлопок был слышен сильный.
Во многих домах задрожали окна, некоторые люди поспешили укрыться в подвалах домов.
- Мне позвонила бабушка. Говорит, до сих пор что - то взрывается. У людей в домах окна повыбивало
- Сам лично снимал. У людей, которые рядом живут, окна повыносило взрывной волной.
- Бабушки из дома в подвале сидят,- пишут пользователи.
Как сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов, из зоны детонации боеприпасов к этой минуте эвакуированы 2 тысячи человек. Как только детонация закончится, специалисты начнут обследовать жилые дома на предмет повреждений.
По данным Минздрава РК, в результате происшествия пострадали два человека, один госпитализирован.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Минобороны РФ сообщили о причине возгорания в селе Майское 16 августа 2022
В Минобороны сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района Крыма (подробнее)
Аксенов выехал в село Майское Джанкойского района, где горит подстанция
Хлопок произошел в 6 утра на севере полуострова (подробнее)