"Вышел на улицу и увидел черные клубы дыма" : очевидцы рассказали о взрывах в селе Майское в Крыму

По некоторым данным, в результате хлопка загорелась трансформаторная подстнция. Фото: соцсети

Жители поселка Майское Джанкойского района сегодня проснулись от громких хлопков. Как сообщили в Минобороны РФ, на территории расположенной здесь воинской части произошла детонация боеприпасов. Отголоски взрывов были слышны в соседних селах Восход и Красногвардейское, отмечают пользователи соцсетей.

- Ровно в 6:00 проснулся от сильного взрыва. Вышел на улицу и увидел, как со стороны за линией электропередач в небо поднимается гриб серого цвета, плавно перетекая в кольцо, а после начали подниматься большие чёрные клубы дыма!

- Да в 6 утра, хлопок был слышен сильный.

Во многих домах задрожали окна, некоторые люди поспешили укрыться в подвалах домов.

- Мне позвонила бабушка. Говорит, до сих пор что - то взрывается. У людей в домах окна повыбивало

- Сам лично снимал. У людей, которые рядом живут, окна повыносило взрывной волной.

- Бабушки из дома в подвале сидят,- пишут пользователи.

Как сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов, из зоны детонации боеприпасов к этой минуте эвакуированы 2 тысячи человек. Как только детонация закончится, специалисты начнут обследовать жилые дома на предмет повреждений.

По данным Минздрава РК, в результате происшествия пострадали два человека, один госпитализирован.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минобороны РФ сообщили о причине возгорания в селе Майское 16 августа 2022

В Минобороны сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района Крыма (подробнее)

Аксенов выехал в село Майское Джанкойского района, где горит подстанция

Хлопок произошел в 6 утра на севере полуострова (подробнее)