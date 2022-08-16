Поезда из Крыма изменили маршрут из-за ЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымская железная дорога изменила маршрут следования поездов из Крыма в связи с ЧП со взрывами на складе боеприпасов под Джанкоем. Поезда, следующие в города России, теперь будут отправляться из Владиславовки. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ СИМФЕРОПОЛЬ-СМОЛЕНСК, СИМФЕРОПОЛЬ-МОСКВА

№ 374 Симферополь — Смоленск: отправление со станции Владиславовка в 16:30;

№ 598 Симферополь — Москва: отправление со станции Владиславовка в 19:30;

№ 28 Симферополь — Москва: отправление со станции Владиславовка в 20:16;

№ 194 Симферополь — Москва: отправление со станции Владиславовка в 02:38.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА ЕВПАТОРИЯ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

№ 180 Евпатория — Санкт-Петербург: отправление со станции Владиславовка в 21:55.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА СЕВАСТОПОЛЬ-МОСКВА

№ 92 Севастополь — Москва: отправление со станции Владиславовка в 02:27.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА СЕВАСТОПОЛЬ-МУРМАНСК

№ 184 Севастополь — Мурманск: отправление со станции Владиславовка в 05:33.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА СЕВАСТОПОЛЬ-МОСКВА

Поезд № 162 Феодосия — Москва, как и прежде отправляется из Феодосии, время отправления в 22:00.

Далее поезда пройдут согласно маршруту следования.

- Информация по поездам № 8 Севастополь — Санкт-Петербург, № 396 Симферополь — Астрахань и № 198 Симферополь — Москва будет предоставлена дополнительно, - отметили в КЖД.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВЛАДИСЛАВОВКИ

Станция Владиславовка находится в 15 километрах от Феодосии. Это узловая железнодорожная станция в Крыму.

Уехать до Владиславовки пассажиры с билетами на поезда смогут автобусами с железнодорожного вокзала Симферополя. Они будут отправляться по мере заполнения от башни с часами. На месте работают координаторы.

По возможности пассажиров просят добираться станции личным автотранспортом.

Напомним, из-за детонации боеприпасов на территории воинской части в Джанкойском районе ранее маршрут следования поездов в Крым был сокращен. Власти приняли решение останавливать все следующие с материка пассажирские поезда на станции Владиславовка. Оттуда их будут пересаживаться на автобусы.

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