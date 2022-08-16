Поезда из Крыма изменили маршрут из-за ЧС
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Крымская железная дорога изменила маршрут следования поездов из Крыма в связи с ЧП со взрывами на складе боеприпасов под Джанкоем. Поезда, следующие в города России, теперь будут отправляться из Владиславовки. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.
№ 374 Симферополь — Смоленск: отправление со станции Владиславовка в 16:30;
№ 598 Симферополь — Москва: отправление со станции Владиславовка в 19:30;
№ 28 Симферополь — Москва: отправление со станции Владиславовка в 20:16;
№ 194 Симферополь — Москва: отправление со станции Владиславовка в 02:38.
№ 180 Евпатория — Санкт-Петербург: отправление со станции Владиславовка в 21:55.
№ 92 Севастополь — Москва: отправление со станции Владиславовка в 02:27.
№ 184 Севастополь — Мурманск: отправление со станции Владиславовка в 05:33.
Поезд № 162 Феодосия — Москва, как и прежде отправляется из Феодосии, время отправления в 22:00.
Далее поезда пройдут согласно маршруту следования.
- Информация по поездам № 8 Севастополь — Санкт-Петербург, № 396 Симферополь — Астрахань и № 198 Симферополь — Москва будет предоставлена дополнительно, - отметили в КЖД.
Станция Владиславовка находится в 15 километрах от Феодосии. Это узловая железнодорожная станция в Крыму.
Уехать до Владиславовки пассажиры с билетами на поезда смогут автобусами с железнодорожного вокзала Симферополя. Они будут отправляться по мере заполнения от башни с часами. На месте работают координаторы.
По возможности пассажиров просят добираться станции личным автотранспортом.
Напомним, из-за детонации боеприпасов на территории воинской части в Джанкойском районе ранее маршрут следования поездов в Крым был сокращен. Власти приняли решение останавливать все следующие с материка пассажирские поезда на станции Владиславовка. Оттуда их будут пересаживаться на автобусы.
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