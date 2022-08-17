«Новые русские СМИ» : в Крыму начались съемки сериала об информационных войнах

В сирийскую провинцию превратилась курортная Евпатория. Фото: Элина Юлукова.

В Крыму начались съемки пилотной серии проекта об информационных войнах под названием «Новые русские СМИ». Сериал снимает телекомпания «Триикс Медиа», работавшая над фильмами «Невский», «Условный мент», «Первый отдел».

Как сообщает пресс-служба компании, фильм основан на реальных событиях. Автором сценария к ленте стал писатель, известный по серии книг «Бандитский Петербург», Андрей Константинов. Известно, что главные роли в сериале исполнят Петр Рыков («Ловец снов», «Кровавая барыня», «Женский доктор-5») и Сергей Векслер («Кухня», «Чужая война»).

- Сериал основан на реальных событиях и объединяет в себе элементы исторической картины и эмоционального рассказа о людях, оказавшихся в экстремальных ситуациях, но продолжающих выполнять свой гражданский долг, - сообщает пресс-служба «Триикс Медиа».

Зрители узнают в ленте один из переулков в Евпатории. Фото: Элина Юлукова

БЛИЖНИЙ ВОСТОК В КРЫМУ

Сериал повествует о работе отечественных журналистов в горячих точках, включая Ближний Восток. Киношники обещают широкую географию локаций. Съемки были намечены в Евпатории, Севастополе и Симферополе. По сценарию крымские города перевоплощаются в сирийские. Местные пейзажи умело маскируют под ближневосточные: так, евпаторийцы узнают в ленте один из городских ресторанов, старый город и Степной переулок. Массовку традиционно набирают среди крымчан.

Съемки в одном из ресторанов Евпатории. Фото: Элина Юлукова

Среди востребованных – восточные типажи любого возраста. Темноволосые, смуглые или загоревшие из разных городов полуострова. В проекте «засветились» и актеры севастопольского театра исторического трюка «ИстАри».

- Было приятно поработать с профессионалом, актером и каскадером Сергеем Петровым и Заслуженным артистом России Сергеем Векслером, - написали ребята у себя в соцсети.

По сценарию действие ленты происходит в Сирии. Фото: "ИстАри"/VK

Как рассказала КП-Крым одна из участниц съемок, крымчанка Элина Юлукова, рабочие смены длились по 13 часов, но несмотря на жару, все было легко и весело.

- Группа актеров массовых сцен из самых разных стран и сфер деятельности в перерывах делилась историями, опытом с других съемок. Лучшая съемка, на которой довелось поучаствовать, - рассказала девушка.

Крымские пейзажи, по мнению киношников, ничем не уступают сирийским. Фото: "ИстАри"/VK

Режиссером-постановщиком «Новых русских СМИ» стал Ким Дружинин. Он снял ленты «Танки», «28 панфиловцев», «Последний день», «Странствия Синдбада».

Напомним, Крым не впервые используется киношниками в качестве места для съемок про Сирию. В 2020 -м в Керчи снимал свой первый боевик в качестве режиссера Алексей Чадов. Фильм «Своя война. Шторм в пустыне» вышел в прокат в начале июня.

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