На фестивале «Таврида.АРТ» открылась выставка «Экология моря»

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Генеральным партнером фестиваля «Таврида.АРТ», который проходит в бухте Капсель под Судаком, стал крупнейший крымский банк РНКБ. Также банк стал организатором мероприятий в сфере устойчивого развития и экологии.

Так, при поддержке РНКБ открылась выставка «Экология моря», посвященная Черному морю и его обитателям. Яркие морские пейзажи, которыми наслаждались участники фестиваля, изобразили учащиеся школ Симферополя, Ялты, Евпатории. Основная особенность выставки – ее просветительско-информационное сопровождение в сфере экологического благополучия моря и побережья.

Отметим, что фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму проводится уже в четвертый раз. Это мероприятие является одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. Творческая молодежь от 18 до 35 лет может представить свои проекты, найти единомышленников среди тысяч деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Основная тема фестиваля – открытое окно возможностей в условиях «новой экономики».

На «Тавриде.АРТ» объединены фестивали уличных театров, воздушных фигур, современного искусства, моды и джаза.

Зрители могут посетить все активности бесплатно и увидеть выступления любимых артистов, которые в этом году стали хедлайнерами фестиваля - Баста, Лолита, Максим, Лариса Долина, Александр Панайотов и Игорь Бутман.